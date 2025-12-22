Números consolidados de 20 de dezembro de 2025

No último sábado, 20 de dezembro de 2025, o programa especial de Natal do "Caldeirão com Mion" não obteve uma audiência satisfatória, ficando atrás de um programa de esporte local, o "Paulistão". Apesar da baixa, o programa "Sabadou com Virgínia" conseguiu recuperar a vice-liderança no horário, superando o reality show "Love & Dance", da Record, que teve uma performance abaixo do esperado.

O desinteresse pelo programa de dança teve reflexos negativos também na audiência do "Super Tela", que registrou sua menor média do ano. Por outro lado, o programa "Pequenas Empresas & Grandes Negócios", exibido pela manhã na Globo, continua a se destacar entre os telespectadores, mantendo uma boa audiência.

A seguir, são apresentados os números de audiência consolidados do dia:

Bom dia Sábado : 6,9 pontos

: 6,9 pontos Pequenas Empresas & Grandes Negócios : 7,8 pontos

: 7,8 pontos É de Casa : 6,7 pontos

: 6,7 pontos SP1 : 8,8 pontos

: 8,8 pontos Globo Esporte : 10,0 pontos

: 10,0 pontos Jornal Hoje : 10,3 pontos

: 10,3 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 9,8 pontos

: 9,8 pontos Paulistão : 9,1 pontos

: 9,1 pontos O Melhor da Escolinha : 7,6 pontos

: 7,6 pontos Caldeirão com Mion : 8,9 pontos

: 8,9 pontos Êta Mundo Melhor! : 14,6 pontos

: 14,6 pontos SP2 : 15,6 pontos

: 15,6 pontos Dona de Mim : 16,9 pontos

: 16,9 pontos Jornal Nacional : 17,9 pontos

: 17,9 pontos Três Graças : 18,5 pontos

: 18,5 pontos Altas Horas : 12,5 pontos

: 12,5 pontos Especial Bem Festival : 6,3 pontos

: 6,3 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Corujão: Didi – O Caçador de Tesouros : 3,4 pontos

: 3,4 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4 pontos

Na concorrência, os programas da Record e do SBT enfrentaram desafios em suas audiências, como o "Love & Dance", que marcou apenas 2,5 pontos e o "Super Tela", que ficou com 1,7 pontos. Os programas matutinos também apresentaram números modestos, com "Brasil Caminhoneiro" atingindo 0,7 e "Fala Brasil" 2,9 pontos.

Esses números são importantes para o mercado publicitário, já que em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 residências sintonizadas na Grande São Paulo.