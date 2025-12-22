Números consolidados de 20 de dezembro de 2025

No último sábado, 20 de dezembro de 2025, o programa especial de Natal do "Caldeirão com Mion" não obteve uma audiência satisfatória, ficando atrás de um programa de esporte local, o "Paulistão". Apesar da baixa, o programa "Sabadou com Virgínia" conseguiu recuperar a vice-liderança no horário, superando o reality show "Love & Dance", da Record, que teve uma performance abaixo do esperado.
O desinteresse pelo programa de dança teve reflexos negativos também na audiência do "Super Tela", que registrou sua menor média do ano. Por outro lado, o programa "Pequenas Empresas & Grandes Negócios", exibido pela manhã na Globo, continua a se destacar entre os telespectadores, mantendo uma boa audiência.
A seguir, são apresentados os números de audiência consolidados do dia:
- Bom dia Sábado: 6,9 pontos
- Pequenas Empresas & Grandes Negócios: 7,8 pontos
- É de Casa: 6,7 pontos
- SP1: 8,8 pontos
- Globo Esporte: 10,0 pontos
- Jornal Hoje: 10,3 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 9,8 pontos
- Paulistão: 9,1 pontos
- O Melhor da Escolinha: 7,6 pontos
- Caldeirão com Mion: 8,9 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 14,6 pontos
- SP2: 15,6 pontos
- Dona de Mim: 16,9 pontos
- Jornal Nacional: 17,9 pontos
- Três Graças: 18,5 pontos
- Altas Horas: 12,5 pontos
- Especial Bem Festival: 6,3 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 4,1 pontos
- Corujão: Didi – O Caçador de Tesouros: 3,4 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4 pontos
Na concorrência, os programas da Record e do SBT enfrentaram desafios em suas audiências, como o "Love & Dance", que marcou apenas 2,5 pontos e o "Super Tela", que ficou com 1,7 pontos. Os programas matutinos também apresentaram números modestos, com "Brasil Caminhoneiro" atingindo 0,7 e "Fala Brasil" 2,9 pontos.
Esses números são importantes para o mercado publicitário, já que em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 residências sintonizadas na Grande São Paulo.