Novelas do SBT registram queda histórica de audiência em dezembro

Cena da novela Rubi. Foto: Reprodução/SBT
As novelas do SBT enfrentaram uma queda significativa de audiência no dia 19 de dezembro, marcando um recorde negativo em um momento próximo ao Natal, o que tradicionalmente costuma aumentar o interesse do público pela programação. Mesmo antes do início das festividades de fim de ano, a emissora já notava uma diminuição no número de telespectadores, refletida nos índices de audiência de suas principais produções.

A novela “Rubi”, estrelada por Bárbara Mori, obteve apenas 1,9 ponto de audiência na Grande São Paulo. Esse resultado é ainda pior do que o obtido uma semana antes, quando um apagão afetou milhares de lares e a trama alcançou 2,0 pontos.

Além de “Rubi”, outras produções também apresentaram números baixos. Na mesma data, “Esmeralda” fechou com uma média de 2,3 pontos, enquanto “Coração Indomável” registrou 2,4 pontos e “A.Mar” atingiu 2,1 pontos, de acordo com os dados consolidados.

Esses números são importantes para o mercado publicitário, uma vez que a audiência é medida pela quantidade de lares que estão assistindo aos programas. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios na região metropolitana de São Paulo.

Essa situação aponta para uma dificuldade crescente das novelas do SBT em manter o público engajado durante o período de festas, aumentando os desafios para a programação da emissora, especialmente com a chegada do Natal. A queda de audiência pode influenciar decisões sobre a grade de programação e as estratégias promocionais usadas na emissora.

