Novelas do SBT registram queda histórica de audiência em dezembro

As novelas do SBT enfrentaram uma queda significativa de audiência no dia 19 de dezembro, marcando um recorde negativo em um momento próximo ao Natal, o que tradicionalmente costuma aumentar o interesse do público pela programação. Mesmo antes do início das festividades de fim de ano, a emissora já notava uma diminuição no número de telespectadores, refletida nos índices de audiência de suas principais produções.

A novela “Rubi”, estrelada por Bárbara Mori, obteve apenas 1,9 ponto de audiência na Grande São Paulo. Esse resultado é ainda pior do que o obtido uma semana antes, quando um apagão afetou milhares de lares e a trama alcançou 2,0 pontos.

Além de “Rubi”, outras produções também apresentaram números baixos. Na mesma data, “Esmeralda” fechou com uma média de 2,3 pontos, enquanto “Coração Indomável” registrou 2,4 pontos e “A.Mar” atingiu 2,1 pontos, de acordo com os dados consolidados.

Esses números são importantes para o mercado publicitário, uma vez que a audiência é medida pela quantidade de lares que estão assistindo aos programas. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios na região metropolitana de São Paulo.

Essa situação aponta para uma dificuldade crescente das novelas do SBT em manter o público engajado durante o período de festas, aumentando os desafios para a programação da emissora, especialmente com a chegada do Natal. A queda de audiência pode influenciar decisões sobre a grade de programação e as estratégias promocionais usadas na emissora.