Dudu Camargo é integrado ao jornalismo da Record após ‘A Fazenda 17’

A Record anunciou a contratação de Dudu Camargo para o seu time de jornalismo. A decisão vem após sua vitória no reality show “A Fazenda 17”, onde ele obteve 75,88% dos votos do público. A repercussão positiva que o apresentador teve durante o programa foi crucial para acelerar sua permanência na emissora, permitindo que a Record aproveitasse essa visibilidade com um contrato.

Dudu Camargo fará parte da edição vespertina do programa “Balanço Geral” e terá um quadro fixo no “Domingo Espetacular”. Essa estratégia busca explorar a popularidade que ele ganhou no reality, garantindo que o ex-apresentador do SBT continue em destaque na programação jornalística da Record.

Dudu Camargo começou sua carreira na televisão ainda jovem, trabalhando como modelo e figurante em novelas, incluindo uma participação na produção “Revelação” em 2008. Em 2016, ele ganhou notoriedade ao interpretar o personagem Homem do Saco no programa “Fofocando”. Esse papel chamou a atenção de Silvio Santos, que o convidou para ser âncora do jornal “Primeiro Impacto” no SBT. Embora sua escolha causasse polêmica por sua jovem idade e falta de formação formal, Dudu permaneceu no comando do programa por sete anos, enfrentando críticas e mudanças de horários.

Em junho de 2023, sua trajetória no SBT chegou ao fim quando Dudu foi demitido por questões de comportamento. Depois disso, ele buscou novas oportunidades em emissoras regionais, como a TV Astral e a TV Meio no Piauí, onde apresentou noticiários voltados para o público popular. Ele também cogitou se candidatar a vereador em São Paulo, mas desistiu e acabou voltando à TV Meio até aceitar a proposta de participar de “A Fazenda 17”, o que lhe deu nova visibilidade.

A contratação e o planejamento da participação de Dudu Camargo nas atrações jornalísticas da Record refletem a intenção da emissora de fortalecer seu relacionamento com a audiência que o apresentador conquistou durante o reality, mantendo-o em evidência e ampliando sua presença na programação.