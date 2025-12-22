Michel Teló apresenta show para 27 mil em Natal em Campo Largo

Na noite de domingo (21), o cantor Michel Teló fez uma apresentação lotada no Parque Newton Puppi, em Campo Largo, reunindo cerca de 27 mil pessoas. Este evento marcou o fechamento da temporada de shows do Natal Show 2025, que também teve as participações de Paula Fernandes e da dupla Munhoz e Mariano em edições anteriores.

O show foi bem recebido pelo público, que pôde desfrutar de uma produção grandiosa e um repertório recheado de sucessos. Uma das presentes, a professora Mayara da S. Rocha Durau, elogiou a organização do evento e destacou a boa experiência em família: “O show estava simplesmente maravilhoso! A energia do público era contagiante e o Michel Teló arrasou no palco! Foi uma noite perfeita para criar memórias com os entes queridos,” comentou.

A ação foi promovida pela Prefeitura de Campo Largo, com apoio do Ministério do Turismo, do Governo do Paraná e do Sesc/PR. Para facilitar o acesso, foi disponibilizado um serviço de ônibus gratuito que levava os visitantes da área de bloqueio de tráfego até o interior do parque. Além disso, uma praça de alimentação ofereceu produtos de comerciantes locais.

A segurança do evento foi uma prioridade, com a presença de quase 100 profissionais. A Guarda Municipal de Campo Largo contou com o auxílio da Polícia Militar e de agentes de outras cidades da região metropolitana, garantindo um ambiente seguro e tranquilo para as famílias presentes.

Durante o evento, o atendimento à saúde também foi supervisionado pela Secretaria Municipal de Saúde, que não registrou casos graves. Foram realizados apenas 11 atendimentos, todos considerados de menor porte, em um posto de atendimento montado no local.

De maneira geral, o show transcorreu sem problemas, com um público que respeitou a ordem e desfrutou da apresentação de forma civilizada. Com isso, o evento se consolida como mais uma importante atração em Campo Largo, contribuindo para a disseminação da cultura e entretenimento na região.