Dallevo assume controle da RedeTV! após saída de Carvalho

A RedeTV! anunciou uma mudança significativa em sua direção ao transferir o controle total de suas operações para Amilcare Dallevo Júnior. Essa decisão marca o fim de uma das parcerias mais duradouras da televisão brasileira, com a saída de Marcelo de Carvalho, que foi cofundador da emissora em 1999.

A venda da participação de Carvalho foi formalizada no dia 22 de dezembro de 2025. O empresário decidiu deixar o quadro societário para diversificar seus investimentos, voltando sua atenção para áreas como o setor imobiliário, tecnologia e mídia digital. Apesar da venda, Marcelo de Carvalho continuará ligado à RedeTV! como apresentador, seguindo com sua carreira artística.

Em um comunicado oficial, a emissora destacou o papel importante de Carvalho na construção da marca, enfatizando sua contribuição para criar uma programação moderna e ousada. A RedeTV! expressou gratidão ao antigo sócio e desejou sucesso em seus novos projetos.

Com essa mudança de controle, a RedeTV! reafirma seu compromisso com a continuidade e a estabilidade, além de planejar um aumento nos investimentos. A emissora pretende desenvolver conteúdos inovadores tanto na TV aberta quanto nas plataformas digitais, incorporando novas tecnologias, incluindo inteligência artificial, para aprimorar a produção de conteúdo, o jornalismo, o entretenimento e a experiência dos telespectadores.

O foco da RedeTV! seguirá em fortalecer um jornalismo independente e em investir em novos formatos, sempre priorizando o respeito ao público. A emissora reafirmou que sua visão de vanguarda tecnológica, que a acompanhou desde sua fundação, continuará a guiar suas decisões estratégicas.

A RedeTV! foi criada em novembro de 1999, quando Dallevo e Carvalho adquiriram as concessões da antiga TV Manchete, que na época passava por dificuldades financeiras e estava prestes a perder suas licenças de transmissão.

Essa mudança recente não apenas reflete novas movimentações empresariais em uma das cinco maiores emissoras do Brasil, mas também indica um reposicionamento alinhado às novas demandas de um mercado cada vez mais digital e dinâmico.