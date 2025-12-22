Ladrão realiza furtos em residências de Campo Grande

Na madrugada de segunda-feira (22), um caso de furto ocorreu no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. Um ladrão invadiu um condomínio, pulando um muro de cerca de 2,5 metros. Embora houvesse uma cerca elétrica, ela estava desativada, permitindo a entrada do suspeito.

De acordo com informações de um morador de 38 anos, o invasor circulou pelas garagens e áreas externas das residências, mas não conseguiu entrar nos imóveis. Durante sua ação, o ladrão aproveitou objetos deixados nas varandas e furtou roupas, caixas de ferramentas e outros itens de diferentes moradores. Em um momento, ele até tentou levar um patinete, mas acabou abandonando o objeto.

Câmeras de segurança registraram toda a ação do criminoso. As imagens mostram que ele começou sem camisa, usando boné, bermuda e tênis. Após pegar o primeiro objeto, o ladrão voltou a uma das garagens já vestido com um casaco que havia furtado, carregando itens que havia encontrado pelo caminho. Depois, ele se dirigiu para outra residência.

Para escapar, o ladrão utilizou uma cadeira para escalar o portão, subiu pelas grades e fugiu do local. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol, onde o caso foi classificado como furto qualificado. Infelizmente, o local não foi preservado para investigação, já que moradores mexeram nas áreas por onde o ladrão passou, dificultando a perícia.

Até o momento, a polícia ainda não conseguiu identificar ou prender o suspeito e o caso segue em apuração.