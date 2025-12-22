Bolsa família: caixa libera pagamento para beneficiários com nis final 9

Cronograma de dezembro segue avançando e famílias já podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem.

A Caixa Econômica Federal continua realizando os depósitos do Bolsa Família referentes ao mês de dezembro. Seguindo o calendário oficial, agora é a vez dos beneficiários que possuem o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 9 terem o dinheiro creditado em suas contas.

Este mês é especialmente aguardado por muitas famílias, já que o cronograma costuma ser antecipado em relação aos meses anteriores por conta das festas de fim de ano. A ideia do governo é garantir que os recursos cheguem às mãos dos brasileiros antes do Natal e do Ano Novo, facilitando o planejamento doméstico.

O valor base do programa permanece em R$ 600, mas é importante ficar atento aos adicionais que podem aumentar consideravelmente a parcela mensal. Dependendo da composição da família, o montante final pode ser bem maior do que o mínimo garantido, ajudando no custeio de alimentação e necessidades básicas.

Não é preciso enfrentar filas logo cedo nas agências bancárias para ter acesso ao recurso. O sistema moderno permite que tudo seja resolvido pelo celular, o que traz mais segurança e praticidade para quem recebe o auxílio em todas as regiões do país.

Como movimentar o dinheiro e fazer o saque

O dinheiro cai diretamente na conta poupança social digital. A forma mais simples de utilizar o valor é através do aplicativo Caixa Tem. Por lá, é possível pagar contas de luz, água e boletos em geral, além de fazer compras em supermercados e farmácias utilizando o cartão de débito virtual ou o QR Code.

Para quem prefere o dinheiro em espécie, o saque pode ser feito com o cartão do programa ou o Cartão Cidadão em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nos caixas eletrônicos. Se você estiver sem o cartão físico, o próprio aplicativo gera um código de saque que permite a retirada do montante nas máquinas do banco.

Vale lembrar que o beneficiário tem um prazo generoso para movimentar esse dinheiro. Geralmente, o valor fica disponível por até 120 dias após a data do depósito. No entanto, o ideal é sempre acompanhar o extrato para garantir que o auxílio foi depositado corretamente e evitar surpresas.

Valores extras e o benefício variável

O Bolsa Família atual não entrega apenas um valor fixo; ele é moldado conforme a realidade de cada casa. Famílias que possuem crianças de até seis anos recebem um adicional de R$ 150 por cada uma delas. Esse suporte é fundamental para garantir a nutrição e o desenvolvimento nos primeiros anos de vida.

Além disso, existe um acréscimo de R$ 50 para gestantes e para jovens com idade entre sete e dezoito anos incompletos. Nutrizes, que são as mães de bebês de até seis meses, também têm direito a essa parcela extra para auxiliar nos custos com o recém-nascido.

Somando esses benefícios, muitas famílias conseguem uma folga maior no orçamento de dezembro. É um sistema que busca não apenas transferir renda, mas focar na proteção da infância e da adolescência, garantindo que as necessidades específicas de cada etapa sejam atendidas pelo Estado.

Auxílio gás também entra na conta de dezembro

Neste mês, além do valor do Bolsa Família, muitas famílias também estão recebendo o Auxílio Gás. Esse benefício é pago a cada dois meses e corresponde a 100% do valor médio do botijão de 13 kg. Como o preço do gás de cozinha impacta muito o orçamento de quem ganha menos, esse reforço é essencial.

O pagamento do vale-gás segue exatamente o mesmo calendário do NIS, então quem tem final 9 recebe os dois valores juntos agora. Para saber se você foi incluído no pagamento deste mês, basta consultar o aplicativo do programa ou o próprio Caixa Tem, onde o detalhamento das parcelas fica disponível de forma clara.

Manter os dados atualizados no Cadastro Único é o segredo para não ter o benefício bloqueado ou suspenso. Qualquer mudança de endereço, nascimento de um novo membro na família ou alteração na renda deve ser informada à prefeitura local para que o pagamento continue fluindo sem interrupções.