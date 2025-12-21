Flay e Sara Andrade se destacam como candidatas ao Camarote do ‘BBB 26’

Nos bastidores da Globo, as preparações para a 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB) estão em pleno andamento. A nova temporada está marcada para estrear no dia 12 de janeiro e trará novidades significativas, incluindo um elenco composto por 24 participantes, que será uma mistura de celebridades, ex-BBBs e anônimos.

D entre as pessoas cotadas para participar do camarote está Flay, cantora e ex-participante do BBB 20. A produção do programa enxerga Flay como uma forte candidata, tendo em vista sua experiência no reality e sua habilidade em lidar com conflitos, além de sua presença marcante nas redes sociais. Essa combinação de fatores é considerada essencial para o novo elenco.

Outra ex-participante, Sarah Andrade, que se destacou na edição do BBB 21, também está em negociações para retornar ao programa. A inclusão de ex-BBBs com experiência demonstra o interesse da emissora em trazer de volta aqueles que já estão familiarizados com a dinâmica do jogo.

Além disso, a equipe do programa convidou artistas conhecidos, como Gretchen e Alan Sousa Lima, para participar da próxima edição, mas ambos optaram por não aceitar as propostas.

Uma das grandes novidades do BBB 26 será um programa especial intitulado “Seleção BBB”, que será exibido entre os dias 9 e 11 de janeiro. Este programa irá acompanhar a rotina do grupo “Pipoca”, composto por anônimos que estarão confinados na Casa de Vidro. O público terá a oportunidade de votar para escolher alguns dos futuros moradores da casa principal, promovendo uma interação inédita. A dinâmica será realizada simultaneamente nas cinco regiões do Brasil, o que promete aumentar a diversidade e a representatividade entre os participantes.

Tadeu Schmidt seguirá como apresentador do programa, com direção geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, enquanto Mariana Mónaco será responsável pela produção e Rodrigo Dourado pela direção de gênero. Essas mudanças destacam a contínua renovação do reality, buscando novas formas de engajar o público.

Com essa nova edição, o BBB se reinventa mais uma vez, misturando rostos conhecidos com novas dinâmicas, visando manter seu status como um dos programas de maior audiência e relevância cultural no Brasil.