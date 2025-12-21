SBT demite David Cardoso Jr após críticas a evento com Lula e Moraes

David Cardoso Jr. foi oficialmente afastado do SBT após críticas feitas ao canal por ter recebido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em um evento. O ator, que atuava no programa “A Praça é Nossa”, fez uma declaração pública onde chamou o encontro de “vergonha” e manifestou sua desaprovação em relação à decisão da emissora.

A polêmica começou quando David gravou um vídeo após o lançamento do SBT News na TV por assinatura. Nele, ele se opôs à presença de figuras políticas na sede da emissora, afirmando: “Tem que receber um presidente da República? Até pode ser, agora, ministro Alexandre de Moraes não. Ele é ministro, não é político. Ele é o verdadeiro ‘dono’ do país. É uma vergonha o que foi feito, uma decepção.”

A decisão de afastá-lo foi confirmada pela assessoria do SBT à jornalista Fábia Oliveira. A emissora esclareceu que David atuava como freelancer e, portanto, não fazia parte do quadro fixo de funcionários. As informações indicam que ele não participará de “A Praça é Nossa” em 2026, pois não haverá renovação do seu vínculo.

Em um desabafo nas redes sociais, David se declarou “persona non grata” no SBT e comparou sua situação à do presidente Lula em relação a Israel. Ele criticou a emissora, afirmando que a atual postura diverge dos princípios históricos defendidos por Silvio Santos, fundador do SBT. O ator acusou o canal de permitir uma “invasão política” ao acolher membros do governo de Lula, que ele acredita que tenha posições hostis a Israel.

Além disso, David mencionou que, apesar de colaborar com a emissora por 14 anos, nunca teve um contrato formal e não recebeu benefícios como plano de saúde. No entanto, ele assegurou que não guarda mágoas sobre sua experiência no canal.

Esse acontecimento levanta questões sobre a liberdade de expressão dos artistas e as implicações que suas opiniões sobre política podem ter nas relações de trabalho em meios de comunicação, especialmente quando se mesclam com a proposta editorial e institucional das emissoras.