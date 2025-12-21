Notícias

MP apura danos ambientais que ameaçam águas de Bonito

MP investiga dano ambiental em Bonito que ameaça águas cristalinas
Balneário Municipal de Bonito, um dos cartões postais do município. (Foto: Reprodução)

MP Investiga Danos Ambientais em Bonito

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu inquérito civil para investigar possíveis danos ambientais em uma propriedade rural localizada em Bonito, um município famoso por suas águas cristalinas e atrativos turísticos. A investigação começou após uma fiscalização realizada pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Durante a fiscalização, foram encontradas várias irregularidades que podem comprometer os cursos d’água e as áreas de preservação do município, que fica a 259 quilômetros de Campo Grande. Entre os problemas detectados estão a passagem de gado e veículos pelos córregos e a falta de cercas em Áreas de Preservação Permanente (APPs).

Além disso, observou-se que algumas áreas estavam sem vegetação nas margens dos rios e córregos. Também foi constatado que tanques de combustíveis estavam armazenados de maneira inadequada próximo à sede da propriedade, sem a devida licença ambiental.

Em resposta a essas irregularidades, o Imasul determinou uma série de medidas que o proprietário deve seguir. Essas medidas incluem o cercamento das APPs, a recuperação das áreas degradadas através de um Projeto de Recuperação de Área Degradada (Prada) e a adequação das travessias para evitar que animais e veículos cruzem diretamente os córregos. Além disso, será necessário impermeabilizar a área de abastecimento e armazenamento de combustíveis e apresentar um plano de manejo e conservação do solo e da água.

Embora a fiscalização não tenha encontrado contaminação do solo, o MPMS alertou que o armazenamento inadequado de combustíveis apresenta riscos ambientais que podem ser considerados crime, dependendo da análise técnica e dos documentos apresentados.

O inquérito civil foi instaurado para coletar informações e realizar diligências que poderão levar a diversas ações, como a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), uma ação civil pública ou até o arquivamento do caso. O prazo para cumprimento das exigências varia de 30 a 60 dias, e o proprietário deverá enviar um relatório fotográfico ao órgão ambiental após as adequações.

A situação ressalta a importância da preservação ambiental em áreas de grande relevância ecológica, como Bonito, onde a proteção dos recursos naturais é essencial para a manutenção dos atrativos turísticos que tornam a região conhecida.

