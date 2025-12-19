João Kléber faz pegadinha inédita com Luciana Gimenez

O clima leve e divertido dos domingos na emissora RedeTV! se renova com mais uma edição do programa "Para Aqui!", que será exibido às 20h15. Sob o comando de João Kleber, a atração promete surpresas e risadas, desta vez com uma pegadinha inédita que envolve a apresentadora Luciana Gimenez.

Durante as gravações do programa "SuperPop", Luciana foi surpreendida por uma situação inusitada, montada de forma engenhosa pela equipe de produção. A dinâmica da pegadinha desafiou a paciência da apresentadora, que ao perceber a armação não conseguiu conter o riso e fez alguns comentários bem-humorados. “Brincadeira? Vocês são ridículos”, disse rindo, e logo acrescentou uma provocação divertida ao colega: “João Kleber, você me paga! Você vai ver o que eu vou fazer com você. Sou escorpiana, pode demorar, mas vai ter vingança! Me aguarde”.

Essa interação entre os dois apresentadores é uma marca registrada do programa, que busca promover um ambiente descontraído e participativo, ideal para reunir famílias nas noites de domingo. Com um formato que mistura humor com novidades a cada semana, "Para Aqui!" se destaca na grade da emissora, aproveitando o carisma de João Kleber para engajar o público.

