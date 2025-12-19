‘Domingão com Huck’ celebra Ivan Lins com Alcione e Claudio Lins

Neste fim de semana, o programa “Domingão com Huck” vai prestar uma homenagem especial a Ivan Lins, um dos mais importantes nomes da música brasileira. Ivan, que completa 80 anos em 2025, tem uma carreira que se estende por mais de cinquenta anos, durante os quais conquistou o coração do público com suas canções. Durante a homenagem, o programa apresentará clássicos da carreira do artista, como “Vitoriosa” e “Começar de novo”, proporcionando momentos emocionantes para a plateia e os convidados.

A celebração contará com a participação da cantora Alcione e de Claudio Lins, filho de Ivan, que se juntarão ao tributo em reconhecimento ao legado musical do compositor e pianista.

Além da homenagem, a edição de amanhã, que começará logo após o programa “Temperatura Máxima”, trará uma nova disputa no quadro “The Wall”. Os participantes Glaucio e Jonas subirão ao palco para compartilhar as experiências e desafios do Projeto Mogi Mirim, um projeto social que conta histórias de transformação na comunidade.

“Domingão com Huck” é produzido pelos Estúdios Globo e apresentado por Luciano Huck. A direção geral é de Clarissa Lopes, com direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira, e direção de gênero de Monica Almeida. O programa busca unir a celebração da música popular brasileira com histórias de impacto social, oferecendo uma programação diversificada aos telespectadores aos domingos.