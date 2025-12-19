‘Coração acelerado’ retrata interior goiano em cenografia nos Estúdios Globo

A nova novela das sete da Globo, intitulada "Coração Acelerado", tem estreia marcada para 12 de janeiro de 2026. A trama se ambienta na cidade fictícia de Bom Retorno, criada especialmente para a história escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. A cenografia foi desenvolvida nos Estúdios Globo, com foco em retratar de forma autêntica a cultura do Centro-Oeste brasileiro, em particular, a região em torno de Goiânia.

O cenógrafo principal do projeto, Keller Veiga, liderou a equipe responsável pela criação de cenários que evocam cidades como Pirenópolis, Cidade de Goiás, Pires do Rio e Goiânia. Essa ambientação inclui casas baixas e coloridas, típicas do interior goiano, além de fachadas históricas que refletem a arquitetura colonial da região. Keller explica que a inspiração veio diretamente das características marcantes dessas cidades, buscando capturar o charme e a simplicidade que definem a cultura da área.

A equipe de cenografia trabalhou intensamente, incluindo viagens para observar atentamente a estrutura urbana e a passagem do tempo nas construções locais. Elementos como poeira nas balaustradas e grama nas calçadas foram destinados a aumentar a veracidade do cenário, criando um ambiente que faz o público se sentir realmente inserido na história. Diversas estruturas, como um centro comercial, casas coloniais e estabelecimentos típicos, como sorveterias e padarias, foram cuidadosamente planejadas para representar o que foi encontrado nas cidades visitadas.

O núcleo do Caturama, que é uma parte importante da novela, utiliza barro do rio e pau-a-pique nas casas próximas ao trecho ribeirinho. Esse detalhe é significativo, pois várias cenas da trama ocorrem nessa área, reforçando ainda mais a conexão entre a história e a cultura local.

A novela tem como protagonistas Agrado (Isadora Cruz), João Raul (Filipe Bragança) e Naiane (Isabelle Drummond). "Coração Acelerado" promete valorizar o ambiente regional e ampliar a identificação do público com a cultura da região.

A produção nos Estúdios Globo é composta por um time de profissionais, incluindo a direção artística de Carlos Araújo, produção de Bruna Ferreira e produção executiva de Lucas Zardo. A direção de gênero fica a cargo de José Luiz Villamarim.