Criança provoca incêndio na casa da família em Curitiba

Incêndio em Araucária destrói residência; criança de 5 anos é responsável pelo fogo

Na manhã desta sexta-feira, 19 de outubro, um incêndio devastou uma casa em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O fogo foi acidental, provocado por um menino de apenas 5 anos, segundo a mãe.

Érica Miranda, a responsável pela casa, estava realizando tarefas domésticas, como pendurar roupas no varal, quando o incidente ocorreu. Ela relatou que o filho, sem supervisão, subiu em uma cadeira para alcançar um isqueiro que estava em cima de um armário. O menino então ateou fogo em um colchão no quarto da irmã.

A mãe recorda que o susto foi imenso. “Eu estava lavando roupa e fui estender. Ele ficou dentro de casa e, sem que eu visse, pegou uma cadeira, subiu e pegou o isqueiro usado para acender o fogão. Colocou fogo no quarto da minha outra filha”, afirmou Érica.

Assim que percebeu o incêndio, Érica tentou apagar as chamas, mas o fogo se espalhou rapidamente, destruindo a casa. A rápida ação do Corpo de Bombeiros, que foi acionado, controlou as chamas, mas a estrutura não pôde ser salva.

Felizmente, apesar da gravidade da situação, ninguém se feriu durante o incêndio. Érica expressou sua tristeza pela perda material, mas se disse aliviada por ter conseguido salvar o filho. "Perdi tudo, mas graças a Deus estamos bem. São apenas danos materiais, que a gente pode reconstruir. A criança é curiosa e não entende", concluiu.

Essa situação ressalta a importância da supervisão adequada de crianças pequenas em casa, especialmente quando há objetos que podem causar acidentes, como isqueiros e fósforos.