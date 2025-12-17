Otávio Müller sai de ‘Três Graças’ após morte de personagem

Otávio Müller deixará o elenco da novela “Três Graças” nos próximos episódios. O ator, que interpreta o personagem Célio, se despedirá da trama em um momento marcante da história, com sua personagem enfrentando um destino trágico. De acordo com informações, Célio será assassinado, o que acontecerá em torno do centésimo capítulo, previsto para ser exibido em fevereiro.

A cena que desencadeará essa morte será protagonizada por Arminda, interpretada pela atriz Grazi Massafera. Em um ato decisivo, Arminda empurrará Célio da escada de uma mansão, tornando-se a responsável pela primeira morte que causa diretamente. Essa ação representa uma mudança significativa no desenvolvimento da personagem, elevando seu papel de uma manipuladora que atuava nos bastidores para uma vilã que ultrapassa limites éticos.

Antes desse episódio, Arminda havia mantido uma postura mais discreta, influenciando eventos e personagens sem se expor abertamente. No entanto, com o assassinato de Célio, a trama marca um ponto de virada, aumentando a tensão e a dinâmica entre os personagens nas sequências seguintes.

A morte de Célio também trará consequências imediatas para a estrutura da novela. O núcleo humorístico, ao qual o personagem fazia parte, vinha sendo criticado por sua repetitividade. Muitos telespectadores, especialmente nas redes sociais, expressaram descontentamento com a falta de relevância desse núcleo, considerando que ele prejudicava o ritmo da narrativa principal.

A novela, escrita por Aguinaldo Silva, tem registrado uma média de 21,5 pontos de audiência, um número equivalente ao de “Mania de Você”, que foi considerado um dos índices mais baixos no horário nobre da emissora. Em resposta à dificuldade de aumentar a audiência, a produção decidiu acelerar o enredo, antecipando eventos significativos para captar a atenção do público, especialmente nas redes sociais.

Apesar dos desafios de audiência, “Três Graças” permanecerá no ar até maio. Após essa novela, a próxima produção a ser exibida será “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que já conta com parte do elenco definido.