Suspense e sequestro marcam ‘Tudo por uma Segunda Chance’

Nos novos capítulos da novela “Tudo por Uma Segunda Chance”, o protagonista Lucas, interpretado por Daniel Rangel, enfrenta um turbilhão de emoções ao relembrar histórias dolorosas de seu passado. A personagem Soraia, vivida por Jade Picon, intensifica seu controle sobre Lucas, buscando maneiras de eliminar Paula, interpretada por Débora Ozório, do seu caminho. Para isso, ela apaga evidências e cria provas falsas.

Paula, determinada a se provar inocente, tenta alertar Glória, interpretada por Beth Goulart, durante um evento beneficente. No entanto, ela acaba sendo humilhada em público e expulsa do local. Sem perceber, Paula cai em uma emboscada: Roberto, que é leal a Soraia, a sequestra e a leva para um cativeiro remoto. Nesse lugar, Paula vive momentos de terror psicológico, onde recebe mensagens debochadas e enfrenta a pressão de uma contagem regressiva para o casamento de Lucas e Soraia.

Enquanto Soraia desfruta do que acredita ser uma vitória, planejando cada detalhe da cerimônia e mirando na fortuna de Lucas, a situação começa a se complicar. A polícia inicia uma investigação sobre o desaparecimento de Paula. Arthur, interpretado por Isacque Lopes, é o único amigo dela e começa a seguir pistas para resgatá-la.

A trama traz flashbacks que revelam o passado sombrio de Soraia e diálogos tensos, acentuando o clima de incerteza. Paula encontra-se isolada, Soraia se preparando para se casar, e Lucas dividido entre suas memórias confusas e a confiança cega na pessoa errada.

” Tudo por Uma Segunda Chance” pode ser assistida no Globoplay e nas redes sociais da emissora. O serviço de streaming também oferece produções exclusivas, incluindo “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, além de novelinhas derivadas de sucessos como “Bibi Perigosa”, “Ramiro e Kelvin” e “Angel”.

A novela é produzida pelos Estúdios Globo e escrita por Rodrigo Lassance, com direção artística de Adriano Melo. A produção executiva é de Lucas Zardo, e a direção de gênero fica a cargo de José Luiz Villamarim. A trama reafirma o compromisso da emissora com histórias cheias de suspense e reviravoltas, trazendo emoção e tensão para o público.