Meta permite que brasileiros bloqueiem uso de fotos e textos para treinar IA

Opção de privacidade chega ao Instagram e Facebook no Brasil após exigência de órgãos reguladores, dando mais controle sobre os dados pessoais dos usuários

O avanço da inteligência artificial trouxe uma questão polêmica para quem utiliza redes sociais diariamente: o uso de dados pessoais para “ensinar” as máquinas. Recentemente, a Meta, dona do Instagram e do Facebook, começou a disponibilizar para os brasileiros uma ferramenta que permite barrar esse processo.

Até pouco tempo, as postagens públicas, fotos e legendas eram utilizadas automaticamente para treinar os modelos de IA da empresa. No entanto, após pressão de órgãos de defesa do consumidor e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), a gigante da tecnologia teve que facilitar o caminho para quem não concorda com essa prática.

Essa mudança é uma vitória para a privacidade digital no país. Ela garante que o conteúdo que você compartilha com seus amigos e familiares não seja transformado em dados de treinamento sem o seu consentimento explícito, respeitando a vontade de quem prefere manter suas criações longe dos algoritmos generativos.

É importante destacar que essa opção não aparece de forma tão óbvia na tela inicial dos aplicativos. É preciso navegar por alguns menus de configuração para encontrar o formulário de oposição, mas o esforço vale a pena para quem se preocupa com a propriedade intelectual e a imagem pessoal na internet.

Vale lembrar que a medida vale para o que você publica a partir de agora e também para o que já está no seu perfil. Ao preencher a solicitação, você cria uma barreira protetora que retira suas informações do “banco de estudos” da empresa, garantindo mais segurança jurídica e digital.

Como funciona o treinamento de IA com seus dados

A inteligência artificial generativa, como a que cria imagens e textos, precisa de bilhões de exemplos para aprender a se comunicar. A Meta utiliza o vasto arquivo de fotos e interações do Instagram e do Facebook para que sua IA entenda contextos, estilos artísticos e comportamentos humanos reais.

Quando você posta uma foto de uma paisagem ou escreve um texto reflexivo, o sistema “lê” aquele conteúdo para aprimorar suas próprias capacidades de criação. Para muitos usuários, isso parece uma invasão de privacidade, já que o conteúdo foi criado para interagir com pessoas reais, e não para alimentar robôs.

A nova ferramenta de bloqueio atua justamente nesse ponto. Ao ativar a oposição, você comunica ao sistema que suas informações são privadas para fins de desenvolvimento tecnológico. Isso obriga a empresa a filtrar o seu perfil durante as varreduras de coleta de dados.

Passo a passo para proteger seu perfil

Para exercer o seu direito de oposição, o caminho mais comum é acessar a Central de Privacidade dentro das configurações do aplicativo. Lá, existe uma seção dedicada à Inteligência Artificial onde o usuário encontra o link para “Direito de Oposição”.

Ao clicar, você será direcionado para um formulário simples. Nele, é necessário informar o seu e-mail e, em alguns casos, explicar brevemente por que não deseja que seus dados sejam usados. A Meta costuma enviar um código de confirmação para o seu e-mail para validar que o pedido é legítimo e feito pelo dono da conta.

Após o envio, a empresa analisa a solicitação. Geralmente, o pedido é aceito rapidamente, e você recebe uma notificação confirmando que o seu conteúdo não será mais utilizado para o treinamento dos modelos de IA. É um processo que leva poucos minutos, mas que tem um impacto permanente na sua pegada digital.

O que acontece se você não bloquear

Se você optar por não fazer nada, suas postagens públicas continuarão servindo de base para o desenvolvimento das ferramentas da Meta. Isso inclui não apenas as fotos que você tira, mas também as legendas, comentários e até as interações que você faz em páginas de empresas ou figuras públicas.

É importante ressaltar que as mensagens privadas, enviadas pelo Direct ou pelo Messenger, não são utilizadas para esse tipo de treinamento, segundo as diretrizes da empresa. A preocupação maior reside no que é “aberto”, ou seja, aquilo que qualquer pessoa (ou robô) pode ver ao acessar o seu perfil.

Para artistas, fotógrafos e produtores de conteúdo, o bloqueio é ainda mais essencial. Sem ele, a IA pode aprender a replicar o seu estilo específico de fotografia ou escrita, criando conteúdos sintéticos que concorrem com o seu trabalho original sem que você receba nada por isso.

A importância da regulação no Brasil

O fato de os brasileiros terem acesso a esse botão de “desligar” é fruto direto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A atuação firme dos órgãos reguladores garantiu que o Brasil seguisse o exemplo da União Europeia, onde as leis de privacidade são as mais rigorosas do mundo.

Essa transparência é fundamental para que a tecnologia avance sem atropelar os direitos individuais. Ao oferecer a escolha, a Meta evita multas pesadas e constrói uma relação de mais confiança com seus usuários, que agora sabem exatamente o que está sendo feito com suas informações.

Ficar de olho nessas atualizações de termos de uso é cansativo, mas necessário. No mundo digital atual, o dado é o novo petróleo, e ter o controle sobre quem pode ou não explorar o seu “poço particular” de informações é um direito que todo cidadão deve exercer ativamente.