Números consolidados de 16 de dezembro de 2025

Na última terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, a programação da televisão brasileira teve resultados de audiência variados, com alguns programas enfrentando índices negativos. O programa “Encontro com Patrícia Poeta” e o “Mais Você” da Globo registraram suas menores audiências nos últimos tempos. As reprises das novelas “Terra Nostra” e “Rainha da Sucata” também não foram bem em termos de audiência.

Apesar disso, o "Jornal Nacional", que é um dos programas mais vistos da TV aberta, chegou a 22,8 pontos durante o dia. Este número, embora ainda razoável, representa uma diminuição em comparação a outras edições.

Por outro lado, o reality show “A Fazenda 17” se destacou, especialmente com a eliminação dupla de participantes e a definição dos finalistas. Durante 23 minutos, o programa conseguiu se tornar líder de audiência.

Em relação à concorrência, o “Jornal da Band” superou o “SBT Brasil”, que ficou bem abaixo nas classificações, permanecendo na quarta posição.

A seguir, as principais audiências do dia foram divulgadas, mostrando a performance de diversos programas:

Hora 1 : 3,4 pontos

: 3,4 pontos Bom Dia SP : 7,0 pontos

: 7,0 pontos Bom Dia Brasil : 7,0 pontos

: 7,0 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 5,0 pontos

: 5,0 pontos Mais Você : 5,6 pontos

: 5,6 pontos SP1 : 8,6 pontos

: 8,6 pontos Globo Esporte : 8,8 pontos

: 8,8 pontos Jornal Hoje : 8,5 pontos

: 8,5 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 8,7 pontos

: 8,7 pontos Sessão da Tarde: O Caçador e a Rainha do Gelo : 8,7 pontos

: 8,7 pontos SPTV : 10,5 pontos

: 10,5 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 12,3 pontos

: 12,3 pontos Êta Mundo Melhor! : 17,7 pontos

: 17,7 pontos SP2 : 20,2 pontos

: 20,2 pontos Dona de Mim : 21,7 pontos

: 21,7 pontos Jornal Nacional : 22,8 pontos

: 22,8 pontos Três Graças: 21,5 pontos

Os números dos programas da concorrência também foram registrados:

Balanço Geral Manhã : 2,2 pontos

: 2,2 pontos Fala Brasil : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Hoje em Dia : 2,9 pontos

: 2,9 pontos Cidade Alerta : 3,6 pontos

: 3,6 pontos A Fazenda 17: 7,0 pontos

Por fim, o SBT e outras emissoras também fizeram parte do ranking de audiência, com suas programações variando entre pontuações de 0,1 a 4,1 pontos.

É importante destacar que em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo, e esses números são utilizados como referência importante para o mercado publicitário.