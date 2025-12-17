Notícias

Números consolidados de 16 de dezembro de 2025

Autor Rodrigo Campos
Casal de Terra Nostra. Foto: Divulgação/Globo
confira os números consolidados de 16/12/2025

Na última terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, a programação da televisão brasileira teve resultados de audiência variados, com alguns programas enfrentando índices negativos. O programa “Encontro com Patrícia Poeta” e o “Mais Você” da Globo registraram suas menores audiências nos últimos tempos. As reprises das novelas “Terra Nostra” e “Rainha da Sucata” também não foram bem em termos de audiência.

Apesar disso, o "Jornal Nacional", que é um dos programas mais vistos da TV aberta, chegou a 22,8 pontos durante o dia. Este número, embora ainda razoável, representa uma diminuição em comparação a outras edições.

Por outro lado, o reality show “A Fazenda 17” se destacou, especialmente com a eliminação dupla de participantes e a definição dos finalistas. Durante 23 minutos, o programa conseguiu se tornar líder de audiência.

Em relação à concorrência, o “Jornal da Band” superou o “SBT Brasil”, que ficou bem abaixo nas classificações, permanecendo na quarta posição.

A seguir, as principais audiências do dia foram divulgadas, mostrando a performance de diversos programas:

  • Hora 1: 3,4 pontos
  • Bom Dia SP: 7,0 pontos
  • Bom Dia Brasil: 7,0 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,0 pontos
  • Mais Você: 5,6 pontos
  • SP1: 8,6 pontos
  • Globo Esporte: 8,8 pontos
  • Jornal Hoje: 8,5 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 8,7 pontos
  • Sessão da Tarde: O Caçador e a Rainha do Gelo: 8,7 pontos
  • SPTV: 10,5 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,3 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 17,7 pontos
  • SP2: 20,2 pontos
  • Dona de Mim: 21,7 pontos
  • Jornal Nacional: 22,8 pontos
  • Três Graças: 21,5 pontos

Os números dos programas da concorrência também foram registrados:

  • Balanço Geral Manhã: 2,2 pontos
  • Fala Brasil: 3,0 pontos
  • Hoje em Dia: 2,9 pontos
  • Cidade Alerta: 3,6 pontos
  • A Fazenda 17: 7,0 pontos

Por fim, o SBT e outras emissoras também fizeram parte do ranking de audiência, com suas programações variando entre pontuações de 0,1 a 4,1 pontos.

É importante destacar que em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo, e esses números são utilizados como referência importante para o mercado publicitário.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor