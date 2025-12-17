Números consolidados de 16 de dezembro de 2025

Na última terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, a programação da televisão brasileira teve resultados de audiência variados, com alguns programas enfrentando índices negativos. O programa “Encontro com Patrícia Poeta” e o “Mais Você” da Globo registraram suas menores audiências nos últimos tempos. As reprises das novelas “Terra Nostra” e “Rainha da Sucata” também não foram bem em termos de audiência.
Apesar disso, o "Jornal Nacional", que é um dos programas mais vistos da TV aberta, chegou a 22,8 pontos durante o dia. Este número, embora ainda razoável, representa uma diminuição em comparação a outras edições.
Por outro lado, o reality show “A Fazenda 17” se destacou, especialmente com a eliminação dupla de participantes e a definição dos finalistas. Durante 23 minutos, o programa conseguiu se tornar líder de audiência.
Em relação à concorrência, o “Jornal da Band” superou o “SBT Brasil”, que ficou bem abaixo nas classificações, permanecendo na quarta posição.
A seguir, as principais audiências do dia foram divulgadas, mostrando a performance de diversos programas:
- Hora 1: 3,4 pontos
- Bom Dia SP: 7,0 pontos
- Bom Dia Brasil: 7,0 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,0 pontos
- Mais Você: 5,6 pontos
- SP1: 8,6 pontos
- Globo Esporte: 8,8 pontos
- Jornal Hoje: 8,5 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 8,7 pontos
- Sessão da Tarde: O Caçador e a Rainha do Gelo: 8,7 pontos
- SPTV: 10,5 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,3 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 17,7 pontos
- SP2: 20,2 pontos
- Dona de Mim: 21,7 pontos
- Jornal Nacional: 22,8 pontos
- Três Graças: 21,5 pontos
Os números dos programas da concorrência também foram registrados:
- Balanço Geral Manhã: 2,2 pontos
- Fala Brasil: 3,0 pontos
- Hoje em Dia: 2,9 pontos
- Cidade Alerta: 3,6 pontos
- A Fazenda 17: 7,0 pontos
Por fim, o SBT e outras emissoras também fizeram parte do ranking de audiência, com suas programações variando entre pontuações de 0,1 a 4,1 pontos.
É importante destacar que em 2025, cada ponto de audiência representa 77.488 lares sintonizados na Grande São Paulo, e esses números são utilizados como referência importante para o mercado publicitário.