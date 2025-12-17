Deborah Evelyn volta à Globo na nova novela de Walcyr Carrasco

Deborah Evelyn retorna à Globo em 2026, participando da novela “Quem Ama, Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. A nova produção vai estrear em maio e ocupará a faixa das nove, sucedendo “Três Graças”. Esse retorno é especial, pois Deborah já colaborou com a equipe, incluindo Walcyr, Claudia e a diretora artística Amora Mautner, em projetos anteriores.

A última vez que a atriz participou de uma novela da Globo foi em “Verdades Secretas II”, lançada em 2021, também sob a criação de Walcyr Carrasco. Ela teve papéis marcantes em produções como “Caras e Bocas”, onde interpretou a vilã Judith, e “A Dona do Pedaço”. Em 2026, além da Globo, Deborah será vista no remake da novela “Dona Beja”, que será produzida pela HBO Max.

O elenco de “Quem Ama, Cuida” conta com grandes nomes, como Isabel Teixeira, Chay Suede, Tony Ramos, Leticia Colin, Antonio Fagundes, Renato Góes e muitos outros, formando um time forte e diversificado.

O roteiro da novela conta com a colaboração de escritores como Bruno Segadilha, Julia Laks, Martha Mendonça e Wendell Bendelack, enquanto a direção geral fica a cargo de Caetano Caruso, com suporte de diretores como Alexandre Macedo, Fábio Rodrigo, Nathalia Ribas e Matheus Senra.

“Quem Ama, Cuida” está previsto para ser exibido entre maio de 2026 e janeiro de 2027, totalizando 211 capítulos. Após o término da novela, a emissora planeja trazer de volta personagens queridos em uma continuação da novela “Avenida Brasil”, resgatando figuras como Carminha e Tufão, o que promete emocionar os fãs.