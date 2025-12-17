‘Coração acelerado’ tem trilha original e conta com Guito no elenco

Guito faz seu retorno à TV Globo na novela Coração Acelerado, que estreia no dia 12 de janeiro, às 19h. O ator, conhecido pelo seu papel em Pantanal (2022), interpreta Malvino, o melhor amigo de Alaorzinho, vivido por Daniel de Oliveira. Malvino é um personagem leal que acompanha Alaorzinho em todas as fases da vida, seja nos momentos de sucesso ou nas dificuldades.

Durante a novela, Malvino descobre seu talento para a música e decide seguir o sonho de se tornar cantor, trazendo uma nova dinâmica para o núcleo sertanejo da história. Essa escolha é significativa, uma vez que Guito também é cantor e possui uma forte conexão com a música popular brasileira.

A trilha sonora de Coração Acelerado será original, especialmente criada para refletir o desenvolvimento dos personagens e a trama. O diretor artístico, Carlos Araujo, comentou que a novela irá captar a energia do sertanejo, um gênero musical extremamente popular no Brasil, destacando elementos da cultura contemporânea do Centro-Oeste e do estado de Goiás. A expectativa é que essa trilha melódica traga boas surpresas, mesclando novas composições com clássicos do sertanejo.

A novela também enfoca a força feminina na música sertaneja através da personagem Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz. Agrado é cantora e compositora que luta por seu espaço no cenário musical. Sua história começa na infância, em uma caravana com sua madrinha, onde cresceu ouvindo artistas como Marília Mendonça e Maiara & Maraísa, entre outras.

Quando criança, Agrado participa de um concurso de rádio em Goiás, onde conhece João Raul, interpretado por Filipe Bragança. Os dois sonham em se apresentar juntos, mas a jovem acaba abandonando o concurso e deixa para João Raul uma medalhinha de Santa Cecília, enquanto ele lhe dá uma pulseira. Após essa separação, os dois tomam rumos diferentes em suas vidas.

Anos depois, João Raul se torna um famoso cantor sertanejo e, em busca da "garota do passado", faz uma postagem nas redes sociais. Essa divulgação gera muita repercussão, especialmente porque envolve a influenciadora Naiane Sampaio, interpretada por Isabelle Drummond, com quem ele estava em um relacionamento. Enquanto isso, o destino faz João Raul e Agrado se reencontrarem, mas sem que ele saiba quem ela realmente é. Esse encontro traz à tona conflitos de gerações, conectando diferentes personagens da trama.

Coração Acelerado promete trazer ao público uma visão envolvente do universo da música sertaneja, com uma trilha sonora inédita e uma atenção especial à representatividade feminina.