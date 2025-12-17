Globo apresenta roteiristas da novela ‘Quem Ama, Cuida’

A Globo confirmou a equipe de roteiristas responsável pela nova novela “Quem Ama, Cuida”. O time conta com nomes como Bruno Segadilha, Julia Laks, Martha Mendonça e Wendell Bendelack, que trabalharão ao lado dos criadores Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

A trama gira em torno de Artur, um milionário interpretado por Antonio Fagundes. Cansado de sustentar seus irmãos, Pilar, papel de Isabel Teixeira, e Ulisses, que ainda não teve o ator divulgado, Artur decide mudar seu testamento. Ao invés de deixar a herança para os irmãos, ele escolhe legá-la a Adriana, sua fisioterapeuta, vivida por Leticia Colin. Para garantir que todo o patrimônio seja transferido a ela após sua morte, Artur decide se casar com Adriana.

Após o casamento, a história toma um rumo inesperado quando Artur é misteriosamente assassinado. A culpa pelo crime recai sobre Adriana, que é presa. Anos depois, ela se empenha em provar sua inocência e buscar vingança, contando com a ajuda do advogado Pedro, papel que será interpretado por Chay Suede.

Em um núcleo paralelo, Agatha Moreira está cotada para interpretar uma mulher que utiliza frequentemente aplicativos de relacionamentos e busca experiências diferentes com vários homens. Essa personagem é filha de Pilar e tem uma irmã, que também se envolve com homens pela internet, papel que deve ser interpretado por Tatá Werneck.

Outro destaque da novela é Mariana Ximenes, que vai interpretar uma mulher casada que inicia um romance com um homem mais jovem. Henrique Barreira está sendo considerado para o papel deste amante.

O elenco também conta com outros nomes renomados, incluindo Tony Ramos, Flavia Alessandra, Eduardo Sterblitch, Debora Evelyn, Rainer Cadete, Isabela Garcia, Belize Pombal e Jeniffer Nascimento.

“Quem Ama, Cuida” substituirá “Três Graças” na programação da Globo, com estreia marcada para maio. A novela promete trazer uma história cheia de intrigas familiares, disputas por heranças e reviravoltas emocionantes.