‘Três Graças’ tem audiência similar a ‘Mania de Você’ na Globo

Após uma semana de apagões na Grande São Paulo, a novela “Três Graças” completou oito semanas no ar com índices de audiência preocupantes. Exibida pela Globo, a trama escrita por Aguinaldo Silva alcançou uma média de 21,5 pontos, resultado que empata com “Mania de Você”, a novela considerada o maior fracasso de audiência da emissora no horário nobre.

Esse desempenho coloca “Três Graças” em uma posição desfavorável, abaixo de outras novelas, como “Vale Tudo” e “Dona de Mim”, que atingiram 21,6 pontos. A dificuldade em conquistar um público maior ficou evidente, especialmente no capítulo do dia 15 de outubro, quando cenas de um roubo chamaram a atenção e atingiram 22 pontos na Grande São Paulo.

Para melhorar a situação, a direção artística da Globo decidiu acelerar a narrativa da novela, buscando capturar a atenção dos telespectadores que interagem nas redes sociais. Além disso, novas estratégias estão sendo elaboradas para o período pós-virada do ano, com o objetivo de recuperar a audiência do programa às 21h.

Duas mudanças significativas já estão previstas. No dia 5 de janeiro, um capítulo especial será apresentado, focado no passado da história e revelando as circunstâncias da morte de Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis. Essa abordagem tem como meta proporcionar um esclarecimento abrangente, ajudando o público a compreender melhor a trama central.

No dia 20 de janeiro, a novela introduzirá um novo conflito com a entrada da personagem de Viviane Araújo, que terá uma conexão direta com Misael, interpretado por Belo. A chegada dessa nova personagem promete intensificar as tensões dramáticas entre os protagonistas.

“Três Graças” é uma obra que conta com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, sob direção de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Apesar do desempenho abaixo do esperado, a novela seguirá no ar até maio, quando será substituída por “Quem Ama, Cuida”, uma nova produção de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, ressaltando a relevância do horário nobre para a rede.

A novela é exibida de segunda a sábado, às 21h, e conta com um elenco estrelado, incluindo nomes como Sophie Charlotte, Grazi Massafera, Arlele Salles, Marcos Palmeira, Murilo Benício, Andrea Horta, Dira Paes e Eduardo Moscovis, além de Viviane Araújo e Belo.