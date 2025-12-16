‘Hoje em Dia’ amplia duração na Record e enfrenta concorrência

Na manhã desta segunda-feira, dia 15, a Record TV implementou uma mudança significativa em sua programação ao aumentar o tempo de exibição do programa ‘Hoje em Dia’, que agora começa às 9h30. Essa alteração foi feita sem aviso prévio e tem como objetivo atrair telespectadores que costumam mudar de canal durante o horário de transição entre o ‘Bom Dia Brasil’, da Globo, e o ‘Primeiro Impacto’, do SBT.

Com essa nova estratégia, a Record busca fortalecer a audiência do ‘Hoje em Dia’, que é apresentado por Marcão do Povo, especialmente em um momento em que o SBT também ampliou a duração do seu programa matinal. Ao alinhar o início do ‘Hoje em Dia’ com o final do noticiário da Globo, a emissora espera atrair aqueles telespectadores que estão trocando de canal nesse horário.

Apesar de algumas críticas sobre o formato do programa, que é considerado por alguns como desgastado, o ‘Hoje em Dia’ alcançou a vice-liderança em audiência ao longo de 2025, com uma média oscilando entre 3 e 4 pontos no Ibope. Para se ter uma ideia do que isso significa, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.

A Record também está se preparando para novos formatos em 2026. Ticiane Pinheiro, uma das apresentadoras do programa, se despedirá da atração no dia 1º de janeiro. A emissora ainda não divulgou quem irá substituí-la, mas há rumores de que Rafa Brites possa ser uma das opções para o novo elenco.

Por enquanto, não há confirmação sobre outras mudanças no formato do ‘Hoje em Dia’, mas a Record está atenta às reações do público e da crítica em relação às atualizações feitas pelos canais concorrentes. A expectativa é que essas alterações, tanto na programação quanto na equipe de apresentadores, ajudem a fortalecer sua posição de vice-líder nas manhãs e aumentem a pressão sobre SBT e Globo em 2026.