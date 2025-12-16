Belize Pombal entra para o elenco de ‘Quem Ama, Cuida’

Belize Pombal renovou seu contrato com a TV Globo e se juntará ao elenco da novela “Quem Ama, Cuida”, que está prevista para estrear em maio de 2026, após a exibição de “Três Graças”. A atriz já se destacou em produções anteriores, como “Justiça 2”, além dos remakes de “Renascer” e “Vale Tudo”.

A trama de “Quem Ama, Cuida” gira em torno de Adriana, interpretada por Letícia Colin. Ela é uma cuidadora de idosos que vive uma reviravolta em sua vida ao herdar a fortuna de um milionário solitário. No entanto, na mesma noite em que a herança é anunciada, Adriana é acusada de envolvimento na morte do idoso e acaba condenada. De acordo com a sinopse, “Após seis anos de prisão injusta, Adriana parte em busca de vingança e reconstrução”.

Ao deixar a prisão, Adriana conta apenas com o apoio de Pedro, interpretado por Chay Suede, que é o filho do advogado responsável por sua condenação. Juntos, eles tentam confrontar aqueles que a injustamente a condemnaram e lutam por justiça. A narrativa aborda temas como disputas familiares, lealdade e as consequências de decisões tomadas de forma impulsiva.

O elenco conta também com atores renomados, como Isabel Teixeira, Tatá Werneck, Tony Ramos, Mariana Ximenes, Flavia Alessandra, Eduardo Sterblitch, Rainer Cadete, Agatha Moreira, Isabela Garcia e Jeniffer Nascimento. Essa seleção demonstra a estratégia da Globo em investir em talentos de apelo popular com uma trajetória consolidada na teledramaturgia.

O texto da novela é assinado por Walcyr Carrasco, com coautoria de Claudia Souto e colaboração de Wendell Bendelack. A direção geral é de Caetano Caruso, e a equipe de direção é composta por Alexandre Macedo, Fábio Rodrigo, Nathalia Ribas e Matheus Senra. A supervisão artística é de responsabilidade de Amora Mautner.

“Quem Ama, Cuida” seguirá a produção “Três Graças”, mantendo a tradição da Globo de apresentar grandes tramas no horário das nove. Após essa novela, a emissora planeja uma sequência de “Avenida Brasil”, um projeto de João Emanuel Carneiro que promete trazer de volta personagens icônicos como Carminha e Tufão, sob a direção artística de Ricardo Waddington.

Assim, a Globo continua investindo em melodramas, misturando histórias inéditas com a força de clássicos conhecidos, reafirmando sua liderança na dramaturgia nacional.