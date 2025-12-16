SBT exibe ‘Natal da Boiadeira’ e substitui especial de Zezé

Nesta terça-feira, 16 de dezembro, o SBT exibe às 23h, logo após o ‘Programa do Ratinho’, o especial intitulado “Natal da Boiadeira”. Este programa é significativo para Ana Castela, pois marca sua primeira apresentação natalina na televisão e tem sido uma das apostas da emissora para as festividades de fim de ano.

Gravado nos estúdios do SBT, o especial celebrará a música e a união familiar, contando com participações especiais de convidados como Zé Felipe e artistas da AgroPlay, escritório que gerencia a carreira da cantora. No palco, Ana estará acompanhada por sua mãe, Michele Castela, o que acrescenta um toque pessoal à apresentação.

O repertório trará uma mistura de canções religiosas e sucessos do sertanejo. Ana Castela interpretará músicas populares de sua carreira, como “Minha Herança,” “Nosso Quadro,” “Meninas da Pecuária” e “Pipoco.” Também estão incluídas faixas do álbum “Let’s Go Rodeo,” o qual recebeu uma indicação ao Latin Grammy, com músicas como “As Cowgirl” e “Olha Onde Eu Tô.”

A artista expressou sua emoção ao falar sobre o especial: “Esse especial foi tão lindo. Poder viver isso no Natal, ao lado da minha família e de artistas que admiro, foi emocionante. Espero que as famílias assistam e que isso traga amor e o verdadeiro espírito do Natal.”

A apresentação ficará a cargo de Silvia Abravanel, acompanhada de Odorico, um amigo próximo de Ana. O clima da atração será de celebração e interação com o público, enquanto influenciadores do AgroPlay Squad registrarão momentos nos bastidores e a preparação da equipe.

Com direção de Michael Ukstin e apoio da AgroPlay e do Grupo Caldi, “Natal da Boiadeira” promete ser um marco na carreira de Ana Castela, ressaltando sua importância no cenário sertanejo por meio de uma celebração repleta de música e momentos familiares.

## Cancelamento do Especial “Natal é Amor com Zezé Di Camargo”

Em contrapartida, o SBT decidiu cancelar o especial “Natal é Amor,” que seria comandado por Zezé Di Camargo e estava programado para ser exibido na quarta-feira, 17 de dezembro. A decisão foi tomada após análises internas da direção da emissora e declarações feitas pelo cantor nas redes sociais.

Zezé Di Camargo se manifestou criticando a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lançamento do canal SBT News. Ele também fez comentários contundentes sobre as filhas de Silvio Santos, sugerindo que elas “não respeitam” a história do pai. Ele desabafou, afirmando que se opõe às atitudes das herdeiras em relação a políticos de esquerda e declarou: “Filho que não honra pai e mãe, para mim não existe.”

Em seu desabafo, Zezé pediu que o SBT não exibisse seu especial de fim de ano, mencionando que a emissora estava se “prostituindo.” De acordo com a decisão tomada, a emissora ainda não divulgou qual programa ocupará o horário originalmente reservado para ‘Natal é Amor’.