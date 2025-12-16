Athletico e Coritiba na Série A e seu impacto na economia do Paraná

Curitiba: Retorno de Athletico e Coritiba à Primeira Divisão Impulsiona Economia Local

A volta de Athletico e Coritiba à elite do futebol brasileiro gera expectativas positivas em Curitiba. Embora alguns torcedores possam ter opiniões divergentes, muitos setores da economia local enxergam essa situação como vantajosa. Estudos do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (Seha) indicam que a presença dos dois times na primeira divisão pode ter um grande impacto na economia do Paraná.

As partidas contra equipes de destaque, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Internacional, atraem turistas e movimentam a cidade. De acordo com Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo, o turismo associado ao futebol é uma excelente oportunidade de promoção e desenvolvimento econômico. "O Paraná tem capacidade para receber turistas com boa infraestrutura em hospedagem, gastronomia e atrações, o que torna as visitas relacionadas ao futebol ainda mais atrativas", afirmou.

Quando Athletico e Coritiba jogam em casa, a ocupação hoteleira em Curitiba costuma alcançar até 80%. Isso acontece porque muitos torcedores não vêm apenas das cidades onde as equipes jogam, mas também de outras regiões, como o interior do Paraná e o norte de Santa Catarina. A expectativa é que essa movimentação contribua significativamente para a economia local.

Além disso, Karla Sottomaior, vice-presidente do Seha, enfatiza a importância da presença não só do Athletico e Coritiba, mas também do Paraná Clube na primeira divisão. "Eu torço para o Athletico, mas penso que ter os três principais times da capital na Série A traria um grande movimento para os hotéis. A demanda que o esporte gera é significativa e vital para oura receita", explicou.

Os grandes jogos da série vão atrair ainda mais visitantes para Curitiba, que já está em alta com grandes shows e eventos. Gislaine Queiroz, presidente do Curitiba Convention, resumiu que "o retorno dos clubes à elite do futebol nacional aumentará a visibilidade da cidade e beneficiará a cadeia produtiva local", mostrando que o Paraná tem muito a oferecer tanto para os torcedores quanto para os turistas.

Dessa forma, a volta de Athletico e Coritiba à primeira divisão não representa apenas um retorno esportivo, mas é também um movimento estratégico para o desenvolvimento econômico e turístico de Curitiba e do Estado.