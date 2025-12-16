Globo antecipa substituição após audiência de ‘Rainha da Sucata’

A reprise da novela “Rainha da Sucata”, que começou a ser exibida em 3 de novembro como parte das comemorações dos 60 anos da emissora, enfrenta dificuldades de audiência. Apesar de contar com um elenco de peso, que inclui Regina Duarte, Tony Ramos e Glória Menezes, a trama não alcançou o sucesso esperado.

Com uma média de 13,3 pontos até o momento, “Rainha da Sucata” supera apenas “Paraíso Tropical” (2007), que teve 13,1 pontos, ficando atrás de outras reapresentações nesse slot horário conhecido como “Vale a Pena Ver de Novo”. Essa performance abaixo do esperado levou a direção da emissora a tomar medidas para tentar melhorar a situação.

Uma das ações adotadas foi a condensação da exibição dos capítulos, que agora podem ser agrupados em três episódios em uma única transmissão. Essa estratégia visa acelerar o desenrolar da história e pode resultar em um fim antecipado da reprise, permitindo a entrada de uma nova novela na grade das 17h. Inicialmente, a previsão era que “Rainha da Sucata” ficasse no ar até maio, mas as mudanças programáticas podem encurtar esse período.

A preocupação da emissora é compreensível, já que o “Vale a Pena Ver de Novo” costuma ser um horário estratégico entre a programação diurna e noturna. Um título que não agrada ao público pode impactar negativamente a audiência das novelas que vêm a seguir, como a popular novela das seis.

Um exemplo recente é a novela “Êta Mundo Bom!”, que viu uma queda no público após o término da reprise de “A Viagem”. Agora, a direção da emissora está diante do desafio de escolher uma nova novela para essa faixa, de forma a garantir uma boa recepção por parte do público e manter os índices de audiência.

Algumas novelas já foram descartadas para essa faixa. “Salve Jorge” (2012), por exemplo, já está disponível no Globoplay. “Avenida Brasil” (2012), outra grande produção, terá uma continuação prevista para 2027.

Com o fim das comemorações de 60 anos, a tendência é que a emissora busque opções de produções mais recentes em sua próxima exibição. Entre as novelas que estão sendo consideradas estão “América” (2005), “Amor à Vida” (2013), “O Outro Lado do Paraíso” (2017) e “A Dona do Pedaço” (2019), todas com potencial para atrair a audiência desejada.