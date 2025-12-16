Números consolidados de 15 de dezembro de 2025

Na última segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, a programação do SBT enfrentou desafios significativos em termos de audiência. As novelas A.Mar e Rubi não conseguiram obter uma boa performance, aproximando a emissora dos índices da Band, que exibe a novela Cruel Istambul, em vez de brigar pela vice-liderança.

O programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, também teve seu pior desempenho do ano, refletindo a baixa atenção do público. A nova trama Três Graças, mesmo anunciada como um “capítulo decisivo”, não conseguiu atrair muitos telespectadores.

No entanto, o programa Cidade Alerta SP ainda se manteve como vice-líder, apesar de registrar uma das suas piores médias em dias úteis. Por outro lado, A Fazenda 17 se destacou e garantiu a vice-liderança, alcançando mais do que o dobro da audiência de The Voice Brasil.

Aqui estão os números de audiência mais recentes para alguns programas no dia 15 de dezembro:

Audiências de 15 de dezembro de 2025:

Hora Um : 4,1

: 4,1 Bom Dia SP : 8,4

: 8,4 Bom Dia Brasil : 8,0

: 8,0 Encontro com Patrícia Poeta : 6,0

: 6,0 Mais Você : 5,4

: 5,4 SP1 : 8,7

: 8,7 Globo Esporte : 9,5

: 9,5 Jornal Hoje : 10,0

: 10,0 Edição Especial: Terra Nostra : 10,5

: 10,5 Sessão da Tarde : 8,8

: 8,8 SPTV : 9,4

: 9,4 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 12,3

: 12,3 Êta Mundo Bom! : 18,7

: 18,7 SP2 : 20,8

: 20,8 Dona de Mim : 21,5

: 21,5 Jornal Nacional : 22,7

: 22,7 Três Graças : 22,5

: 22,5 Tela Quente : 12,7

: 12,7 Jornal da Globo: 7,7

Outros dados de audiência:

Balanço Geral Manhã : 1,5

: 1,5 Balanço Geral Manhã SP : 2,8

: 2,8 Fala Brasil : 2,9

: 2,9 Hoje em Dia : 2,6

: 2,6 Balanço Geral SP : 4,1

: 4,1 Cidade Alerta SP : 5,3

: 5,3 A Fazenda 17 : 7,3

: 7,3 The Voice Brasil : 3,1

: 3,1 Programa do Ratinho: 3,1

As audiências são importantes para medir a relevância dos programas e influenciar o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, fornecendo uma visão crítica para as emissoras sobre seu desempenho no mercado.