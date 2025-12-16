Notícias

Números consolidados de 15 de dezembro de 2025

Na última segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, a programação do SBT enfrentou desafios significativos em termos de audiência. As novelas A.Mar e Rubi não conseguiram obter uma boa performance, aproximando a emissora dos índices da Band, que exibe a novela Cruel Istambul, em vez de brigar pela vice-liderança.

O programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, também teve seu pior desempenho do ano, refletindo a baixa atenção do público. A nova trama Três Graças, mesmo anunciada como um “capítulo decisivo”, não conseguiu atrair muitos telespectadores.

No entanto, o programa Cidade Alerta SP ainda se manteve como vice-líder, apesar de registrar uma das suas piores médias em dias úteis. Por outro lado, A Fazenda 17 se destacou e garantiu a vice-liderança, alcançando mais do que o dobro da audiência de The Voice Brasil.

Aqui estão os números de audiência mais recentes para alguns programas no dia 15 de dezembro:

Audiências de 15 de dezembro de 2025:

  • Hora Um: 4,1
  • Bom Dia SP: 8,4
  • Bom Dia Brasil: 8,0
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,0
  • Mais Você: 5,4
  • SP1: 8,7
  • Globo Esporte: 9,5
  • Jornal Hoje: 10,0
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,5
  • Sessão da Tarde: 8,8
  • SPTV: 9,4
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,3
  • Êta Mundo Bom!: 18,7
  • SP2: 20,8
  • Dona de Mim: 21,5
  • Jornal Nacional: 22,7
  • Três Graças: 22,5
  • Tela Quente: 12,7
  • Jornal da Globo: 7,7

Outros dados de audiência:

  • Balanço Geral Manhã: 1,5
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,8
  • Fala Brasil: 2,9
  • Hoje em Dia: 2,6
  • Balanço Geral SP: 4,1
  • Cidade Alerta SP: 5,3
  • A Fazenda 17: 7,3
  • The Voice Brasil: 3,1
  • Programa do Ratinho: 3,1

As audiências são importantes para medir a relevância dos programas e influenciar o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, fornecendo uma visão crítica para as emissoras sobre seu desempenho no mercado.

