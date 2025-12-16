Globo substitui Sergio Guizé por Renato Góes em ‘Quem Ama, Cuida’

Renato Góes é o novo protagonista da novela ‘Quem Ama, Cuida’

Renato Góes será o protagonista da nova novela ‘Quem Ama, Cuida’, que estreará em maio, substituindo a atual produção ‘Três Graças’ na programação da Globo. A troca de atores ocorreu após a decisão pessoal de Sérgio Guizé de não continuar imediatamente em um novo projeto. Guizé está atualmente na novela ‘Êta Mundo Melhor!’ e optou por um período de descanso antes de assumir novos papéis.

Em ‘Quem Ama, Cuida’, Renato Góes interpretará o Filho Desaparecido de Artur Brandão, vivenciado por Antônio Fagundes. A trama se intensifica com o retorno do personagem, que volta após a morte do pai. Descrito como um homem rico e aventureiro, ele chega com a intenção de discutir questões de poder, herança e relacionamentos familiares.

A chegada do personagem de Renato Góes promete gerar novos conflitos na história, especialmente em um triângulo amoroso com Adriana, interpretada por Leticia Colin, e Pedro, interpretado por Chay Suede. A interação entre esses três personagens será central para movimentar a narrativa da novela.

O elenco conta com artistas renomados, como Isabel Teixeira, Tatá Werneck, Tony Ramos, Mariana Ximenes, Flávia Alessandra, Eduardo Sterblitch, Rainer Cadete, Agatha Moreira, Isabela Garcia, Belize Pombal e Jeniffer Nascimento, garantindo uma trama rica e diversificada.

A novela é escrita por Walcyr Carrasco, com a colaboração de Claudia Souto e Wendell Bendelack. A direção geral fica a cargo de Caetano Caruso, com um time de diretores que inclui Alexandre Macedo, Fábio Rodrigo, Nathalia Ribas e Matheus Senra. A supervisão artística é de Amora Mautner.

Com um elenco de destaque e uma equipe criativa experiente, ‘Quem Ama, Cuida’ busca explorar temas como reencontros, disputas e reviravoltas, mantendo a tradição da Globo de produzir grandes novelas para sua faixa nobre.