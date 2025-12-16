Vice-reitor da UEPG é premiado como Embaixador da Inovação

O vice-reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), professor Ivo Mottin Demiate, foi agraciado com o prêmio de Embaixador da Inovação do Paraná 2025. A cerimônia ocorreu na última segunda-feira, 15 de outubro, no Gabinete de Gestão e Informações do Palácio Iguaçu, com a presença do vice-governador Darci Piana e do secretário de Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, que foi o responsável pela criação do prêmio.

Demiate expressou satisfação ao ser reconhecido entre outras personalidades destacadas da academia, do setor empresarial e da política do estado. Segundo ele, essa premiação traz visibilidade tanto para a UEPG quanto para Ponta Grossa, especialmente porque Tônia Mansani, presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento da cidade, também foi homenageada. O professor enfatizou que essa conquista representa a inserção da região dos Campos Gerais no cenário de inovação do Paraná.

O vice-reitor ressaltou que iniciativas como essa demonstram o comprometimento do governo paranaense com a inovação. Ele destacou que a política pública em ciência e tecnologia está sendo implementada de forma eficaz, valorizando as universidades e promovendo a interação com o setor produtivo.

Durante a cerimônia, o vice-governador Piana afirmou que o Paraná já é considerado o estado mais inovador do Brasil, mas que ainda há espaço para melhorar e se equiparar a nações líderes em inovação. Ele elogiou as universidades estaduais, ressaltando que são essenciais para o crescimento do estado e que a UEPG desempenha um papel fundamental nesse processo.

A terceira edição do Prêmio Mecenas da Inovação e Embaixadores da Inovação reconheceu 55 personalidades que contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico, cultural e social do Paraná. A premiação é uma ação do governo estadual, através da Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial, que contou com a colaboração de uma comissão avaliadora composta por membros de órgãos estaduais.

O secretário Alex Canziani observou que este ano, pela primeira vez, a Secretaria pediu sugestões à comunidade de inovação do estado para indicar homenageados. Ele explicou que o título de embaixador é dado àqueles que, através de seu trabalho, promovem a inovação na região e no estado. Canziani elogiou a UEPG, afirmando que é uma grande parceira no avanço da inovação no Paraná.

Sobre o vice-reitor Ivo Mottin Demiate, ele é graduado em agronomia pela UEPG e atua como professor na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos desde 1995. Além de ter contribuído na criação dos Cursos de Mestrado e Doutorado em sua área, ele já ocupou diversas posições administrativas na universidade e integra o Comitê Assessor da Área de Ciências Agrárias da Fundação Araucária.

Em resumo, a recente premiação do professor Ivo Mottin Demiate destaca a importância da UEPG e da região de Ponta Grossa no cenário de inovação do Paraná, além de evidenciar o compromisso do estado em valorizar as contribuições para o avanço da ciência e tecnologia.