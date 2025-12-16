Claudia divulga fortuna de R$ 5 milhões em estátua ‘Três Graças’

A novela “Três Graças” atinge um momento decisivo com o retorno inesperado de Claudia (interpretada por Lorrana Moussinho), acompanhada de Viviane (Gabriela Loran) e Júnior (Guthierry Sotero). Os três personagens vão ao ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira), onde uma reviravolta importante acontece envolvendo uma escultura.

A famosa estátua das Três Graças, que antes era considerada uma simples cópia por Feliciano (Maciel Silva), ganha um novo significado. Claudia, atenta, percebe um pequeno detalhe na base da peça. Ela afirma que aqueles que disseram se tratar de uma falsificação não conseguiram notar a assinatura do artista, Giovanni Aragna. Com essa descoberta, a suspeita de que a obra era verdadeira é confirmada, aumentando muito seu valor.

O momento dramático se intensifica quando Claudia revela uma tampa secreta na escultura. Todos ficam surpresos ao ver que dentro dela está uma grande quantia em dinheiro: R$ 5 milhões, que, segundo Claudia, é parte de um esquema criminoso envolvendo Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera). Gerluce (Sophie Charlotte) fica chocada e exclama: “Mas é muito dinheiro”, enquanto Viviane observa atônita. Joaquim, por sua vez, se mantém em silêncio.

Júnior, visivelmente emocionado, liga a quantia ao passado de sua família, lembrando que esse valor deveria ter sido usado para comprar um remédio que poderia ter salvo seu pai. Apesar da surpresa, Gerluce firma sua posição e declara que a fortuna deve ser utilizada para comprar medicamentos, reafirmando o compromisso com a justiça e descartando qualquer interesse pessoal no dinheiro.

Essa revelação transforma o desenrolar da história e muda a dinâmica entre os personagens. Gerluce começa a negociar com um homem que Claudia afirma representar, sem saber que ele é o marido, dado como morto, de Arminda. As cenas que marcam essa mudança significativa vão ao ar nesta quarta-feira (17), prometendo um dos maiores pontos de virada da trama.

“Três Graças” é uma novela que conta com a criação e roteiro de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. A direção artística fica por conta de Luiz Henrique Rios, com produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu.