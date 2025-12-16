Suspeito de PCC atira em bar e escapa com namorada em Naviraí

Suspeito de Tentativa de Homicídio é Procurado pela Polícia em Naviraí (MS)

Glauber Miranda Tinoco, de 29 anos, é procurado pela Polícia Civil de Naviraí, em Mato Grosso do Sul, por tentativa de homicídio ocorrida em novembro do ano passado. Ele é apontado como suspeito de ter atirado contra um homem de 35 anos dentro de um bar na cidade, localizada a 359 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu na madrugada do dia 10 de novembro. Segundo as investigações, Glauber chegou ao local na garupa de uma motocicleta vermelha, conduzida por sua namorada. Ele teria se aproximado da vítima e disparado pelo menos dois tiros, atingindo o ombro esquerdo do homem. Após o ataque, o casal fugiu.

A vítima recebeu atendimento médico imediatamente e foi levada para o hospital, onde se recuperou dos ferimentos. Imagens de câmeras de segurança da região capturaram o momento em que Glauber se aproxima e efetua os disparos.

A namorada de Glauber se apresentou na Delegacia de Polícia de Naviraí, acompanhada de um advogado. Durante seu depoimento, ela entregou a motocicleta utilizada no crime para perícia e foi indiciada por ajudar na tentativa de homicídio.

A Polícia Civil já decretou a prisão preventiva de Glauber, mas ele continua foragido. As autoridades estão pedindo a colaboração da população para encontrar o suspeito. Informações podem ser passadas pelo telefone (67) 3461-1215, que também recebe mensagens via WhatsApp, garantindo anonimato para os denunciantes.

Glauber tem um histórico criminal significativo. Ele já enfrentou outras acusações, incluindo tentativas de homicídio em 2017, corrupção de menor e tráfico de drogas. O Ministério Público também o denunciou em 2023 por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, mas os processos ainda estão em andamento e não houve condenação definitiva até o momento.