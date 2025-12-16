SBT expande ‘A.Mar’ e ‘Programa do Ratinho’ após cancelamento

O SBT anunciou uma mudança em sua programação para esta quarta-feira, dia 17, após cancelar o especial de fim de ano do cantor Zezé Di Camargo. A decisão foi tomada após declarações polêmicas do artista sobre as filhas de Silvio Santos, que geraram repercussão negativa.

Como resultado, a emissora decidiu ajustar a duração de alguns programas. A novela mexicana “A.Mar”, que estava programada para uma hora, será exibida das 21h às 22h15. O “Programa do Ratinho”, apresentado por Carlos Massa, também terá um tempo maior, agora encerrando às 23h30, em vez das 23h. O “Arena SBT” começa 45 minutos mais cedo, às 23h30.

Além disso, “The Noite com Danilo Gentili” será antecipado para começar às 0h45, em vez da 1h15. Após o talk-show, a programação retornará ao normal com “Operação Mesquita” e “SBT Podnight” em seus horários habituais.

As mudanças ocorreram após Zezé Di Camargo afirmar, em um vídeo, que as filhas de Silvio Santos “estão se prostituindo”, o que provocou a reação da emissora. O SBT informou que a exibição do especial dependia de um pedido de desculpas público, que até o momento não aconteceu. O cantor, por sua vez, alegou que suas palavras foram mal interpretadas e pediu desculpas sinceras, enfatizando que não teve a intenção de ofender.

A programação para quarta-feira ficou assim definida:

– 19h45: SBT Brasil

– 21h: A.Mar

– 22h15: Programa do Ratinho

– 23h30: Arena SBT

– 0h45: The Noite com Danilo Gentili

Essa decisão ilustra como o SBT lida com crises públicas e ajusta sua grade sem a necessidade de novos programas, priorizando as produções que já estão em sua programação.