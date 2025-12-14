Lucélia Santos fala sobre novo papel em novela de Jayme Monjardim

A atriz Lucélia Santos pode retornar à telinha em um novo projeto chamado “Romaria”. Reconhecida por seu trabalho em novelas, ela está em negociações com o diretor Jayme Monjardim para fazer parte do elenco da produção. Atualmente, Lucélia se dedica ao teatro e a viagens, mas está animada com a possibilidade de voltar à televisão. A atriz aguarda uma reunião final para confirmar sua participação.

As gravações de “Romaria” acontecerão principalmente em João Pessoa e Cabaceiras, localizadas no Nordeste do Brasil. Essas cidades já foram visitadas e aprovadas pelo diretor, mas ainda não se sabe qual plataforma irá transmitir a novela. Não há datas definidas para o início das gravações ou para a estreia do programa.

A trama de “Romaria” gira em torno de uma família composta por sete irmãos, que enfrentam tragédias e desentendimentos ao longo dos anos. Antes de falecer, a matriarca pede a um dos filhos que reúna todos novamente, tentando restaurar os laços familiares. Esse reencontro ocorre durante uma romaria, uma peregrinação tradicional no interior do Brasil, que serve como o motor emocional e espiritual da história.

Ao longo da narrativa, os irmãos lidam com mágoas antigas, segredos e a busca por perdão, enquanto vivenciam a fé junto a milhares de romeiros. A história propõe um reflexo das jornadas físicas e íntimas de cada personagem, explorando temas de reconciliação e autoaceitação.

A produção tem um forte foco em elementos culturais, celebrando festas religiosas e a diversidade das paisagens brasileiras. O enredo busca incorporar aspectos da cultura popular, especialmente as expressões religiosas da região Nordeste. A trilha sonora e os visuais prometem enriquecer a experiência do público, proporcionando uma imersão sensorial.

Um ponto destacado é a diversidade religiosa abordada na novela. Embora o catolicismo seja o principal foco, “Romaria” também dará visibilidade a outras religiões, como espiritismo, islamismo e protestantismo. A ideia é promover um diálogo sobre espiritualidade e tolerância, respeitando as múltiplas crenças presentes no Brasil.

“Romaria” contará com 81 capítulos de aproximadamente 45 minutos cada. Um aspecto inovador será a inclusão de segmentos documentais ao final de cada episódio, trazendo relatos reais de romeiros e suas experiências junto aos temas da trama, como superações e promessas cumpridas. Esse elemento busca conectar a ficção com as vivências dos brasileiros que participam de romarias anualmente.

Os roteiros são de responsabilidade de Leticia Wierzchowski, com direção artística de Jayme Monjardim. A novela promete um espaço relevante, unindo melodrama, cultura nacional e temas contemporâneos sobre espiritualidade e reconciliação.