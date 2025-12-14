Câmara de Campo Grande diminui em 20% custos de nova construção

A Câmara Municipal de Campo Grande firmou um novo contrato de locação de um prédio anexo na Rua Pestalozzi, por um custo anual de R$ 390 mil. Essa mudança, que representa uma economia de 20% em relação ao aluguel do antigo imóvel, faz parte de um esforço para conter despesas no Legislativo.

Localizado na Vila Miguel Couto, o novo prédio será utilizado por setores administrativos como a Escola do Legislativo, Eventos, Patrimônio e Protocolo. O contrato foi assinado na sexta-feira, dia 12, e a locação foi autorizada pelo presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, conhecido como Papy, do PSDB. A empresa responsável pelo imóvel, Spotnik Produção e Assessoria em Radiodifusão Ltda., receberá o pagamento do aluguel.

Segundo informações oficiais, o processo de contratação foi analisado pela Controladoria-Geral e pela Procuradoria-Geral, que não encontraram irregularidades. O antigo prédio abrigava diversas funções administrativas, como a Subprocuradoria de Assuntos Legislativos e a Procuradoria da Mulher, que agora serão transferidas para o novo espaço.

A mudança de local está inserida em um pacote mais amplo de medidas visando a redução de gastos na Câmara, que inclui um corte de 5% na verba destinada aos gabinetes parlamentares. De acordo com Papy, a escolha do novo imóvel considerou sua área menor e o aluguel mais acessível. “É um prédio menor, mas acredito que aqui será melhor para os servidores e para a administração”, afirmou.

Anteriormente, a Câmara estava locando um imóvel maior, que ficava na esquina da Avenida Ricardo Brandão com a Rua Pestalozzi, com um custo anual de R$ 491.273,20. Esse prédio anteriormente pertencia à Anacá Empreendimentos Ltda. e, por muitos anos, abrigou uma agência do Banco do Brasil.

Essas alterações visam tornar o funcionamento da Câmara mais eficiente e sustentável financeiramente.