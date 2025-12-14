José Antonio Kast: perfil do ‘Bolsonaro chileno’ no Chile

José Antonio Kast é eleito presidente do Chile com 58,1% dos votos

Neste domingo (14), José Antonio Kast foi eleito presidente do Chile ao conquistar 58,1% dos votos contra 41,8% de Jeannette Jara, da coalizão comunista. Com 99,33% das urnas apuradas, Kast assumirá a presidência em 11 de março de 2026 e governará até 2030.

Kast, um ex-deputado de 59 anos e conhecido por suas opiniões conservadoras e por se declarar católico devoto, é casado e pai de nove filhos. Ele é conhecido por sua defesa da ditadura de Augusto Pinochet, que governou o país entre 1973 e 1990, e por se opor ao aborto em todas as circunstâncias, incluindo em casos de estupro. Além disso, é contra a pílula do dia seguinte, o divórcio e o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Nos últimos anos, sua imagem foi comparada à do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, embora analistas apontem que seu estilo de liderança é mais comedido. Kast busca se afirmar como um democrata e é descrito como uma pessoa pragmática e calma, ao contrário de outros políticos radicais.

A eleição de Kast se deu em um cenário de crescente insegurança e preocupação com a migração no Chile. Ele propôs medidas rigorosas contra a criminalidade, incluindo a deportação de 330 mil imigrantes irregulares que, segundo ele, contribuem para o aumento da violência. Em suas declarações, Kast fez uma ameaça direta ao dizer que, caso não saiam voluntariamente, será necessário encontrá-los para deportá-los.

Kast é o filho mais novo de um casal de imigrantes alemães, cujo pai fundou um negócio de embutidos no Chile. Em 2021, investigações revelaram que seu pai foi membro do partido nazista, informação que Kast contestou, alegando que ele foi forçado a se alistar no Exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial.

Após 16 anos como deputado, Kast deixou o União Democrata Independente (UDI) por considerar que o partido havia afastado seus princípios conservadores. Em 2019, fundou o Partido Republicano, liderando-o de forma pessoal e controladora.

Kast também manifestou apoio a ideias do ex-presidente norte-americano Donald Trump, propondo medidas semelhantes para controlar a imigração, como a instalação de cercas ao longo da fronteira com a Bolívia e o Peru. Ele ainda defende um ajuste fiscal de US$ 6 bilhões em 18 meses, criticando a chamada “casta política”.

A sua eleição marca uma reação conservadora às promessas de mudanças sociais feitas pelo governo anterior de Gabriel Boric, que, em sua campanha, enfatizou a importância de revisar a Constituição de Pinochet. Esta foi a terceira vez que Kast se lançou na corrida presidencial, tendo perdido para Boric nas eleições anteriores.