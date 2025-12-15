Previsão do tempo para terça-feira, 16 de dezembro, em Campo Largo

Nesta terça-feira, 16 de outubro, Campo Largo enfrenta um dia chuvoso, caracterizado por temperaturas amenas e alta umidade, comuns nesta época do ano no Paraná. A máxima prevista para hoje é de 24,9°C, enquanto a mínima ficará em torno de 16,3°C. Essa combinação de fatores proporciona um ambiente agradável, mas a umidade média deve estar elevada, em aproximadamente 90%, o que pode intensificar a sensação de desconforto.

Apesar da provável chuva moderada ao longo do dia, a visibilidade deve permanecer razoável, em cerca de 6,3 km, o que permite que as pessoas se desloquem com segurança. É importante, no entanto, que a população esteja atenta às condições climáticas, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos.

Em relação à radiação solar, o índice estará em nível moderado, cerca de 3,2. Assim, mesmo sob um céu nublado, é aconselhável usar protetor solar para prevenir problemas. O dia será marcado por muitas nuvens, que influenciam diretamente o conforto térmico da população.

Os ventos que soprarão durante o dia serão fracos, com uma velocidade máxima de 11,5 km/h. Essa intensidade é insuficiente para gerar desconforto, mas ajuda na dispersão da umidade e de gases na atmosfera. A probabilidade de chuvas é alta, chegando a 84%, embora não haja previsões de neve ou geada.

Na parte da noite, a lua estará em fase de minguante, com uma iluminação reduzida de apenas 14%, e o pôr do sol está marcado para às 19h06. Portanto, as condições climáticas continuarão instáveis, com chances de chuvas que podem surpreender quem planejou atividades ao ar livre.

Para amanhã, quarta-feira, 17 de outubro, a previsão é de uma leve queda na temperatura, com máxima de 21,8°C e mínima de 13,2°C. A chuva deve persistir, mas com maior probabilidade de ser em forma de pancadas isoladas, indicando um dia um pouco mais fresco e com menos umidade, o que pode facilitar as atividades externas. No entanto, o risco de chuvas ainda estará presente, principalmente pela manhã, quando a umidade pode ficar em torno de 81%. Portanto, é recomendável continuar acompanhando as previsões climáticas para se preparar para possíveis alterações.