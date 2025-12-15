Conceito de saúde única promove bem-estar na sociedade

Saúde Única: A Conexão entre Saúde Humana, Animal e Ambiental

Érika Zanoni Fagundes Cunha, conselheira da Causa Animal, destaca a importância de um modelo que integre a saúde humana, animal e ambiental, conhecido como "Saúde Única". Essa abordagem reconhece que o bem-estar de todos esses elementos está interligado e deve ser tratado de maneira conjunta para garantir uma saúde pública mais eficaz.

Ela explica que, tradicionalmente, a saúde pública é associada apenas ao atendimento médico humano, como consultas e hospitais. No entanto, a visão contemporânea compreende que a saúde vai além, envolvendo múltiplos fatores. Organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), reconhecem o conceito de Saúde Única, que aborda a interdependência entre saúde humana, animal e ambiental.

A saúde pública enfrenta desafios como zoonoses (doenças transmitidas de animais para humanos), surtos sanitários e resistência a antibióticos, chamando a atenção para a importância da medicina veterinária. O trabalho dos veterinários não se limita apenas ao cuidado com os animais, mas abrange também a vigilância sanitária e a prevenção de doenças. Isso ajuda a proteger a população humana e a evitar crises de saúde pública.

Érika também ressalta que questões como o abandono de animais e a falta de políticas de manejo populacional têm impactos diretos na saúde coletiva. Ignorar o bem-estar animal pode reverberar em problemas sociais, ambientais e de saúde. Ela defende que prevenir é mais eficiente e econômico do que responder a crises já estabelecidas.

Além disso, a saúde mental e física dos animais pode influenciar o convívio nas comunidades. Animais que vivenciam estresse ou maus-tratos podem apresentar comportamentos prejudiciais e aumentar os riscos de acidentes, o que afeta não apenas os tutores, mas também a coletividade.

Integrar a medicina veterinária nas discussões sobre saúde pública é fundamental. Érika enfatiza que essa abordagem não deve criar rivalidade entre áreas de conhecimento, mas promover uma colaboração necessária. O fortalecimento de políticas públicas baseadas no conceito de Saúde Única pode resultar em ações mais efetivas, sustentáveis e melhores resultados a longo prazo.

Por fim, ampliar a visão sobre saúde, considerando a relação entre pessoas, animais e o ambiente, é um passo crucial para enfrentar os desafios atuais e construir sistemas de saúde mais resilientes e sustentáveis.

