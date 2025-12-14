Boninho visita Fazenda 17 para promover “A Casa do Patrão”

A Record está preparando uma grande surpresa para os telespectadores de “A Fazenda 17”. Neste domingo, 14 de outubro, o reality show receberá a visita de J. B. Oliveira, conhecido como Boninho, diretor famoso por seu trabalho à frente do Big Brother Brasil, principal concorrente do programa rural.

A presença de Boninho promete ser uma participação inesperada. Durante sua passagem pela sede do reality, ele deve interagir com vários participantes, como o apresentador Dudu Camargo e a influenciadora Saory Cardoso. O foco da visita será apresentar o novo projeto chamado “A Casa do Patrão”, que está em fase de produção.

Embora os detalhes sobre “A Casa do Patrão” ainda não tenham sido revelados, a ação será amplificada nas redes sociais, com o uso da hashtag #BoninhoNaFazenda. Boninho está a caminho de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde as gravações de “A Fazenda” acontecem.

Além de sua participação em “A Fazenda 17”, Boninho também deve aparecer em outras produções da Record em breve. O novo formato “A Casa do Patrão” será filmado na mesma estrutura utilizada pelos outros realities da emissora, incluindo “Power Couple Brasil”.

Esse novo reality terá uma dinâmica de hierarquia interna familiar aos fãs do gênero. Enquanto em “A Fazenda” existe a figura do fazendeiro, em “A Casa do Patrão” haverá um patrão, além de empregados e amigos do patrão, todos competindo por um prêmio em dinheiro. O programa terá exibições diárias, mas ainda não há um apresentador definido, pois a Record e a Disney estão buscando um nome que atenda aos critérios desejados.