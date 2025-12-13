SBT News lança holograma de Silvio com Lula e Moraes

No dia 15 de dezembro, o SBT lançou oficialmente o SBT News, seu novo canal de notícias, em uma cerimônia que aconteceu em São Paulo. A data também marca o aniversário de 95 anos de Silvio Santos, uma figura icônica da televisão brasileira, e a celebração reuniu autoridades e a família Abravanel.

Com o slogan “O Fato Como Ele É”, o SBT News estreia às 18h30, prometendo fornecer informações com credibilidade e uma vasta rede de correspondentes. Um destaque do evento foi a apresentação de um holograma de Silvio Santos, que emocionou os presentes. Durante um discurso, a importância do comunicador na vida diária dos brasileiros foi destacada.

Daniela Beyruti, presidente do SBT, começou a cerimônia relembrando momentos importantes da vida de Silvio e expressou que o canal representa um sonho realizado para a família. Ela enfatizou o compromisso do SBT em oferecer um jornalismo de qualidade, responsável e imparcial.

Renata Abravanel, presidente do conselho do Grupo Silvio Santos, falou sobre a relevância do novo canal para o futuro. Ela afirmou que não se trata apenas de um lançamento, mas de um compromisso com o público e com o país.

Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações e responsável pela criação do SBT News, deixou claro que o canal não tem vínculos políticos: “O lado do SBT será o Brasil”.

A cerimônia teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do governador Tarcísio de Freitas, do ministro Alexandre de Moraes e do prefeito Ricardo Nunes. Durante seus discursos, Alckmin lembrou com carinho de Silvio Santos, afirmando que o novo canal fortalece a democracia, trazendo informações sobre jornalismo, economia e política.

Alexandre de Moraes destacou a importância da imprensa na luta contra a desinformação, ressaltando que a liberdade de imprensa é essencial para a democracia. Lula também elogiou a proposta editorial do canal, enfatizando que o papel do jornalista é informar a verdade, sem julgamentos.

Após a cerimônia, o SBT revelou mais detalhes sobre o funcionamento do canal. O SBT News poderá ser acessado nas principais operadoras de TV por assinatura e plataformas de streaming. Já está confirmado nas grades da Claro TV, Vivo, Sky e Oi, além de estar disponível no Samsung, LG, AOC, Roku e nas plataformas +SBT e YouTube, com transmissão simultânea.

A programação do canal focará principalmente em política e economia, com mais de 20 horas diárias de jornalismo. A estreia contará com uma entrevista da jornalista Renata Varanda com o ministro do STF, Gilmar Mendes.

Haverá uma parceria com a EXAME para a produção de matérias e especiais, incluindo o programa “De Frente com o CEO”. Entre os jornalistas que farão parte da equipe estão nomes como Celso Freitas, Raquel Landim, e Camila Mattoso, além de analistas em áreas especializadas, como Ludhmila Hajjar e Luiz Fernando Figueiredo.