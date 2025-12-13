PG deve receber R$ 11 milhões para arborização pública

A Prefeitura de Ponta Grossa está organizando uma licitação para a compra de mudas, árvores, arbustos, flores e grama. O objetivo é investir na revitalização e no paisagismo das áreas urbanas da cidade.

A licitação ocorrerá no dia 30 de dezembro de 2025, às 9h, através do Portal Compras.gov.br, sob o número de pregão eletrônico 172/2025. O valor máximo para as propostas é de R$ 11.947.595,00.

Os interessados em participar podem obter mais informações sobre o edital diretamente na Secretaria Municipal de Administração, que fica na sede da Prefeitura. Também é possível entrar em contato pelo telefone (42) 3220-1000, ramal 1339, ou acessar o Portal da Transparência, onde estão disponíveis detalhes sobre as licitações.

Essa iniciativa faz parte de um esforço maior para melhorar a qualidade de vida na cidade, por meio de um investimento em áreas verdes, que são essenciais para o bem-estar da população.