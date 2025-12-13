Novela ‘Chama do Destino’ assume o lugar de ‘A Fazenda 17’ na Record

Com a conclusão de “A Fazenda 17” marcada para a próxima quinta-feira, dia 18, a Record está rápida em suas mudanças na programação noturna e já anunciou a estreia de uma nova novela. A atração que ocupa o horário das 22h30 será “Chama do Destino”, uma novela turca inédita no Brasil, que chega para substituir o reality show.

Intitulada originalmente “Alev Alev”, a novela traz a história de três mulheres cuja vida muda drasticamente após um incêndio em um evento beneficente. Cemre, interpretada por Demet Evgar, luta para escapar de um casamento violento enquanto tenta proteger sua filha. Rüya, vivida por Dilan Çiçek Deniz, até então uma jovem sem grandes preocupações, se vê confrontada com desafios que abalam sua zona de conforto. Çiçek, papel de Hazar Ergüçlü, enfrenta a perda de sua identidade e aparência, buscando recomeçar após o trauma.

Essas três mulheres se cruzam em meio ao incêndio, formando uma conexão que motiva suas histórias de superação, amor e resistência. A sinopse da novela destaca que “nada será como antes quando as chamas se apagarem”, indicando que a trama vai além do drama pessoal e se posiciona como um símbolo de força feminina.

O principal vilão da trama é Çelebi, interpretado por Cem Bender, que foi ex-prefeito de Istambul e possui uma reputação impecável. No entanto, ele esconde um comportamento abusivo e manipulador, o que fica evidente em seu relacionamento com Cemre, refletindo as estruturas sociais que frequentemente silenciam as vozes femininas.

A estreia de “Chama do Destino” não é apenas uma mudança na grade de programação, mas uma estratégia da Record para manter sua vice-liderança de audiência, atualmente disputada com o “Programa do Ratinho”, do SBT. Além disso, a emissora busca proteger sua audiência diante da chegada do “BBB 26”, que está previsto para começar no dia 12 de janeiro na Globo.

Essas informações foram previamente divulgadas por fontes de imprensa e confirmadas pela própria Record.