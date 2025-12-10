Coração acelerado faz de Bom Retorno a capital sertaneja

A nova novela das sete da Globo, intitulada “Coração Acelerado”, promete trazer à tona a cidade fictícia de Bom Retorno, em Goiás. Este município, até então pouco conhecido, se transforma em um cenário rico em histórias que misturam música sertaneja, influência digital, poder econômico e segredos de famílias tradicionais.

Bom Retorno é retratada como uma cidade pequena e pitoresca, cercada por belas paisagens naturais. O rio Caturama, que corta a região, é alvo de lendas sobre plantas medicinais que supostamente têm propriedades milagrosas, alimentando o imaginário popular local. A cidade ganhou destaque com a festa “Canta Centro Oeste”, um evento que atrai milhares de visitantes, consolidando Bom Retorno como um importante destino para shows sertanejos. Com a proximidade de Goiânia, a cidade combina a tradição rural com setores prósperos, como moda country e entretenimento, criando um ambiente perfeito para dramas de ambição, romance e segredos.

No centro dessas histórias, encontramos Talita Mendes, interpretada por Luellem de Castro. Ela é criadora de conteúdo para a página “Close na Talita”, um canal de vídeos que se tornou uma referência no Centro-Oeste. Talita está presente em todos os eventos importantes da cidade, é bem-informada sobre o cotidiano de Bom Retorno e tem um talento especial para prever o que pode acontecer em seguida. Seu trabalho a torna um verdadeiro termômetro de popularidade das celebridades locais, sempre atenta aos bastidores do mundo sertanejo. Seu parceiro nessa jornada é Tino, personagem de Victtor Hugo Maia, que a ajuda na cobertura dos eventos e das fofocas da comunidade.

Outra importante fonte de informações na cidade é a Rádio Estrela do Cerrado, onde o radialista Inácio Palhares Leite, vivido por Gabriel Godoy, mantém a população informada sobre as novidades. Carismático e apaixonado por música, ele escolhe os hits que fazem parte da programação, influenciando o gosto musical da comunidade. Além de tocar músicas, a rádio desempenha um papel cultural, conectando pequenas cidades vizinhas e tornando festas em grandes eventos.

Nas ruas de Bom Retorno, o bar Mequetrefe é um ponto de encontro notável. Administrado por Zeca, interpretado por Luiz Henrique Nogueira, esse bar também serve como pensão. Zeca, que aprecia música e é romântico, transforma o local em palco para apresentações de cantores sertanejos, reforçando a ligação da cidade com o gênero musical. Na pensão, vivem Vânia, interpretada por Nina Baiocchi, e Leandro Brasil, personagem de David Junior.

Leandro chega à cidade com um passado misterioso. Ele é um técnico de som especializado em grandes shows e é contratado pela Alô Balada, uma empresa que organiza eventos no setor sertanejo, aumentando ainda mais a conexão da cidade com essa área. Sua presença promete agitar a rotina dos moradores e as festas locais.

A Alô Balada é uma das iniciativas do influente Grupo Alaor Amaral, criada por Alaorzinho, personagem de Daniel de Oliveira. Ele tem o objetivo de expandir os negócios da família para o setor de entretenimento, promovendo festas e eventos que valorizam a tradição sertaneja e firmando Bom Retorno como um centro cada vez mais importante nesse mercado.

Alaorzinho conta com o suporte de Malvino, interpretado por Guito, que atua como seu braço direito na Alô Balada. A empresa também dá espaço a outros moradores, como Vânia, que é secretária, e Eva, papel de Natália Cruz, assistente pessoal e amiga de Zilá, interpretada por Leandra Leal. Zilá é uma figura tranquila e elegante que ajuda a equilibrar os interesses da família Amaral em meio às tensões do negócios.

O comércio local também é destacado na novela. A padaria da cidade, pertencente a Agenor de Paula, papel de Claudio Mendes, e sua esposa Vilma, interpretada por Renata Caetano, é um ponto de passagem obrigatória. Eles são pais de Laurinha, vivida por Kamila Amorim, que é amiga de Naiane, personagem de Isabelle Drummond. O casal nutre uma forte admiração pela família Amaral, evidenciando a influência do clã sobre diversas camadas da população.

A produção de “Coração Acelerado” é realizada nos Estúdios Globo e é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo. A estreia da novela está marcada para 12 de janeiro de 2026, trazendo um melodrama cheio de música sertaneja, intrigas familiares e disputas por prestígio na vibrante Bom Retorno.