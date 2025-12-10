Decoração de Natal: dicas da Ultrapack para sua casa

O clima festivo de Natal já está presente em lares e lojas, e a Ultrapack se destaca como um local importante para quem quer uma decoração especial. Nesta semana, a gerente Mari Prado apresentou as novidades e tendências da loja, que variam desde à decoração da porta até a mesa da ceia.

Mari destacou que a decoração natalina começa pela árvore, que este ano vem com duas tendências principais: o estilo “candy” com cores suaves e delicadas, e o clássico vermelho. A Ultrapack possui diversas opções de árvores, com tamanhos que variam de 90 cm até 3 metros, além das versões slim, que são ideais para ambientes menores.

A loja também oferece a possibilidade de encomendar árvores personalizadas, que podem incluir cores, estilos ou até mesmo a logo de empresas. Para aqueles que preferem montar sua própria árvore, as atendentes estão disponíveis para ajudar na escolha de enfeites como bolas, galhos, laços e pisca-pisca. Os modelos novos para esta temporada já estão disponíveis, e as árvores decoradas podem ser entregues sem custo adicional para os clientes que estão dentro do perímetro urbano.

Outro destaque da loja são as guirlandas, que vêm em várias cores e estilos, como as temáticas de candy, Stitch, Mickey, Minnie e ursinhos. Um item novo para este ano são os escapulários de porta, que decoram ambos os lados da entrada e podem ser personalizados em diferentes cores e designs. Para quem se preocupa com a instalação, a Ultrapack disponibiliza ganchos decorativos que não exigem furos, nas cores prata e dourado.

A ceia de Natal é um dos momentos mais celebrados, e a Ultrapack oferece uma ampla gama de bandejas, petisqueiras e suportes para tornar a mesa mais atraente. Mari ressaltou que pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença na hora de servir.

As velas também são essenciais na decoração natalina, com opções que vão desde artesanais até modelos com LED, que são seguros para casas com crianças. Existem velas aromáticas com aroma de canela, em formato de pinheiros e Papais Noéis, além de velas decorativas com detalhes brilhantes.

A loja ainda oferece sacolas decorativas e caixas personalizadas, que podem ser montadas de acordo com a necessidade do cliente para várias ocasiões, como Natal, aniversários e amigo-secreto.

Enquanto o Natal se aproxima, a Ultrapack também se prepara para o Ano Novo. A loja apresenta balões metalizados nas cores prata, dourado e rosé, além de taças e arranjos especiais para a virada. Os clientes podem adquirir balões prontos ou fazer encomendas com antecedência.

Mari ressaltou que a Ultrapack tem algo para todos os gostos e orçamentos, com uma variedade de produtos para as festas de fim de ano. Ela recomenda que os clientes não deixem a compra para a última hora, pois muitos itens costumam esgotar rapidamente.