Salário Mínimo de 2026: Projeção de R$ 1.621 e o Impacto no BPC e Aposentadorias

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de 4,18% confirma a base para o cálculo do novo Salário Mínimo de 2026, que deve ficar em R$ 1.621.

A inflação é uma notícia de grande impacto para todos os brasileiros, mas especialmente para quem depende de benefícios sociais e previdenciários. Com a divulgação oficial do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 4,18% até novembro, a base para o Salário Mínimo de 2026 está confirmada.

A nova regra de cálculo, que combina a inflação e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores (que foi de 3,4% em 2024), projeta o Salário Mínimo em R$ 1.621.

O Efeito de R$ 1.621 no seu Bolso

Esse reajuste tem um efeito dominó que beneficia milhões de pessoas, pois o Salário Mínimo é o piso de diversos pagamentos.

BPC/LOAS: O Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência, é atrelado ao salário mínimo. Assim, o valor mensal do BPC/LOAS passará a ser R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026.

Piso do INSS: O valor mínimo das aposentadorias, pensões e auxílios do INSS também será reajustado para R$ 1.621.

Teto de Renda do BPC: O limite de renda para ter direito ao BPC, que é de 1/4 do salário mínimo, também subirá. Isso pode permitir que mais famílias se enquadrem no benefício assistencial.

O novo valor final será oficializado pelo governo até o final do ano, mas a projeção de R$ 1.621 está bastante sólida, representando um aumento de R$ 103 sobre o valor de 2025.