Sophie Charlotte retorna ao especial de Roberto Carlos como Rainha

Sophie Charlotte Retorna como Rainha no Especial de Roberto Carlos

Sophie Charlotte está se preparando para uma nova participação no especial "Roberto Carlos – Noite Feliz", que será exibido no dia 23 de dezembro. A atriz retorna ao palco como a Rainha, ao lado do ícone da música brasileira, Roberto Carlos. Em sua atual novela, "Três Graças", Sophie interpreta a personagem Gerluce e está ansiosa pelas gravações do evento, marcadas para o dia 12 de dezembro.

A relação de Sophie com Roberto Carlos é repleta de momentos marcantes. Em 2014, ela teve a oportunidade de cantar a música "Sua Estupidez" com ele, um marco em sua carreira. No ano passado, 2024, ela também participou do especial, dividindo o camarote com as atrizes Dira Paes e Letícia Colin. Para a atriz, essas experiências têm um grande significado. “Roberto me deu a chance de cantar essa música por 11 anos. É sempre especial subir ao palco ao lado dele”, disse Sophie, demonstrando seu carinho pelo cantor.

Este ano, a artista vai além ao cantar "Proposta", uma canção de 1973 que foi regravada para a trama de "Três Graças". A música, que fala sobre amor e entrega total a alguém, agora também será parte do especial de fim de ano. Sophie comentou sobre o impacto que foi receber o convite para gravar essa canção, que se transformou em um dueto com Roberto Carlos. "Gravar com ele é um convite irrecusável. ‘Proposta’ é uma música doce e profunda sobre amor", explicou.

Essa será a terceira vez que Sophie se apresenta no especial transmitido em rede aberta, e ela não esconde a emoção por retornar. "Estou muito animada em voltar, especialmente agora que a canção está ligada à minha personagem. Isso faz tudo ser ainda mais especial", afirmou.

Conciliar a gravação da novela com o especial não foi tarefa fácil para Sophie. Com um bom humor característico, ela compartilhou que teve que reorganizar sua rotina para conseguir participar. "Estou fazendo de tudo para dar conta, até vendendo um vestido e uma passagem", brincou. Para ela, essa conexão entre a música e a história da sua personagem é única e significativa.

Além de Sophie, o especial contará com a presença de outros artistas, como Supla, Fafá de Belém, Jorge Ben e João Gomes. Eles contribuirão para um show diversificado, celebrando diferentes estilos e gerações da música brasileira.

Com essa programação, o especial de Roberto Carlos promete ser um evento emocionante, unindo grandes nomes da música e da dramaturgia na celebração do fim de ano, enquanto Sophie Charlotte brilha como a Rainha do camarote.