Rodrigo Faro recusa convite para novela da Globo por rotina familiar

Rodrigo Faro, conhecido apresentador e ex-ator, revelou recentemente que recusou um convite para atuar na novela “Quem Ama Cuida”, que está prevista para estrear às nove da noite em maio de 2026. Durante a final do concurso “Dança dos Famosos”, no último domingo, Faro explicou que a principal razão para sua decisão foi a dificuldade de se mudar para o Rio de Janeiro, onde as gravações ocorrerão.

Em suas declarações, Faro destacou que deixar sua família em São Paulo, composta pela esposa e três filhas, seria um grande desafio neste momento de sua vida. “Agora novela é complicado nessa altura da minha vida — ter que vir morar no Rio e deixar a família, as minhas filhas”, explicou o apresentador.

Apesar da recusa, Faro não descartou totalmente a ideia de voltar a atuar em novelas no futuro. Ele mencionou que está aberto a participações pontuais, pois essas seriam menos exigentes em termos de tempo e comprometimento. “Novela são muitos meses, texto, uma pauleira. Se for uma participação, até tudo bem”, afirmou, mantendo um tom leve e bem-humorado.

O apresentador também enfatizou que seu foco continua sendo seu trabalho na televisão, mas que ele busca projetos que se ajustem à sua rotina e que o entusiasmem. “Meu foco é não deixar o público que eu formei órfão. Quero continuar trabalhando como apresentador, mas em algum projeto que me faça brilhar os olhos — seja na Globo, seja em outra emissora”, comentou.

Rodrigo Faro fez uma breve participação na “Dança dos Famosos”, que ele considerou uma oportunidade para se testar e se divertir. “Topei fazer o Dança porque eu poderia me testar, brincar, gerar entretenimento”, disse, refletindo sobre esse novo momento em sua carreira, que parece estar mais voltado para a experimentação.

Seu contrato com a Globo termina no dia 31 de dezembro, mas ele garantiu que sua agenda continua cheia. “Minha vida não para. É muito trabalho, uma loucura. Mas vamos ver, quem sabe?”, concluiu, deixando em aberto a possibilidade de novos projetos.