Globo, Record e SBT apresentam queda de audiência em 2025

Com poucas semanas para o fim de 2025, os dados de audiência na Grande São Paulo mostram uma queda para as principais emissoras de televisão aberta do país. A Globo segue na liderança, mas encerra o ano com uma média de 10,5 pontos, apresentando uma diminuição de 2% em relação a 2024.

Na segunda posição está a Record, que registrou uma média de 3,9 pontos, também com uma queda de 3% em comparação ao ano anterior. O SBT, na terceira colocação, obteve 2,9 pontos, com uma redução de 2% no seu desempenho.

As emissoras de médio porte enfrentaram um cenário ainda mais difícil. A TV Cultura, por exemplo, alcançou apenas 0,3 ponto de audiência, perdendo 23%, a maior queda entre as grandes redes abertas do Brasil. A Band teve uma média anual de 1,1 ponto, o que representa uma diminuição de 18% em relação a 2024. A RedeTV! empatou com a Cultura, também registrando 0,3 ponto e uma perda de 13% de público.

Apesar da Globo manter a liderança, os resultados de 2025 indicam uma fragmentação crescente da audiência e uma migração do público em direção a outras plataformas. Esta queda geral na audiência ocorre em um contexto em que as plataformas digitais se tornaram fortes concorrentes, especialmente entre jovens que mudaram seus hábitos de consumo.

O mercado está se preparando para 2026, que promete ser ainda mais competitivo. Espera-se que continue a tendência de investimento em serviços de streaming, além de mudanças na programação tradicional das emissoras. Essa dinâmica de perda de audiência na TV aberta deve influenciar as estratégias futuras dessas redes.