Barracões de Oficinas podem se transformar em Centro Olímpico em PG

Ben Hur Chiconato propõe Centro Olímpico em Ponta Grossa

O conselheiro de Esportes, Ben Hur Chiconato, sugere que os antigos barracões da rede ferroviária local, situados em Vila Oficinas, sejam transformados em um Centro Olímpico de Esporte. Em sua visão, esse projeto poderia melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Chiconato, que também é professor de Educação Física e ex-secretário de Esportes de Ponta Grossa, destaca a importância da infraestrutura ferroviária para o crescimento industrial da cidade e enfatiza que as lideranças políticas devem trabalhar para fortalecer essa malha. Além disso, sua proposta inclui a construção de um campo de futebol, ginásio de esportes, pista de atletismo e uma academia no novo centro.

Ele acredita que uma instalação com essas características atenderia à demanda por espaços esportivos e contribuiria para um estilo de vida mais saudável entre os moradores. A ideia é revitalizar uma área atualmente abandonada e que poderia ter um impacto positivo na comunidade.

Conselho da Comunidade

A proposta de Chiconato faz parte das discussões do Conselho da Comunidade, que é formado por 14 lideranças representativas da sociedade, sem cargos eletivos. O objetivo do conselho é debater questões locais importantes e compartilhar essas discussões através de vídeos e artigos.

Esse conselho é uma plataforma para abordar temas que afetam a vida dos cidadãos e busca engajar a população em questões relevantes.

Contexto e Expectativas

Entre as opiniões que surgiram no grupo, há um consenso sobre a oportunidade que Ponta Grossa tem de promover mudanças sociais por meio da revitalização das ferrovias e do uso dos barracões. Essas mudanças podem resultar em um legado de infraestrutura significativo para as próximas gerações.

A proposta de um Centro Olímpico não só visa transformar um espaço abandonado, mas também criar um ambiente de inclusão e bem-estar para a comunidade. Chiconato reforça que ações como essa são fundamentais para o futuro da cidade e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.