Cuidados essenciais com o carro, segundo mecânico especialista

Com a chegada das festas de fim de ano, muitas famílias se preparam para viajar. No entanto, essa época também traz uma preocupação importante: a manutenção do veículo. De acordo com o mecânico Maurício Guimarães, da Classe A Mecânica e Serviços, um dos principais problemas enfrentados pelos motoristas é que muitos só procuram a oficina quando já enfrentam dificuldades com o carro.

Maurício ressalta que essa prática é arriscada. “O motorista geralmente ignora os sinais de alerta, como luzes acesas no painel ou vibrações ao frear, até que a situação se torna crítica”, explica o mecânico. Ele observa que essa é a época mais movimentada nas oficinas, pois, muitas pessoas acabam deixando de lado a revisão preventiva do veículo.

A diferença entre dirigir na cidade e na estrada também é significativa. No dia a dia, muitos motoristas fazem trajetos curtos de apenas 10 a 15 minutos. Contudo, em uma viagem, o carro pode funcionar por períodos de 2 a 6 horas ininterruptas, exigindo mais do veículo. Por isso, a manutenção preventiva se torna essencial, principalmente antes de viagens.

Cuidados essenciais antes de viajar

Antes de pegar a estrada, é importante verificar alguns itens do carro:

Freios : É fundamental checar o estado das pastilhas, discos e do fluido de freio. Qualquer vibração ao frear pode indicar problemas e deve ser investigada imediatamente.

Suspensão : Barulhos vindos da suspensão são sinais de desgaste. Na estrada, qualquer falha nesse sistema pode comprometer a estabilidade e a segurança do veículo.

Pneus : Verifique o desgaste dos pneus, a calibragem e as condições do estepe. Pneus em boas condições são vitais para a segurança na viagem.

Óleo do motor : É importante lembrar que o óleo tem um prazo de validade. Maurício alerta que muitos motoristas esquecem de fazer a troca oportuna.

Sistema de arrefecimento: No clima quente de Mato Grosso do Sul, esse sistema é crucial. O mecânico destaca que o fluido de arrefecimento também tem validade e problemas nesse sistema podem causar sérios danos ao motor, como trincas na junta do cabeçote.

Maurício enfatiza que a melhor maneira de garantir uma viagem tranquila é manter a revisão do carro em dia. Isso não apenas evita imprevistos, como também proporciona economia e aumenta a segurança da família na estrada.

Para mais orientações sobre como viajar com segurança neste fim de ano, é recomendado assistir aos vídeos que explicam detalhadamente cada um dos cuidados a serem tomados.